Cagliari, il rinnovo non basta: Ranieri può perdere il suo gioiello

Ranieri, tecnico del Cagliari, rischia di perdere uno dei suoi giocatori più importanti nonostante il rinnovo di contratto

Il Cagliari, club neopromosso, ha iniziato la stagione non nel modo sperato; dopo nove giornate, infatti, la squadra è all’ultimo posto della classifica dopo aver raccolto tre pareggi, sei sconfitte e nessuna vittoria. Un rendimento decisamente negativo che deve essere, per forza di cose, invertito. Nell’ultima giornata di campionato, i ragazzi di Ranieri, non sono andati oltre il due a due in casa della Salernitana; punto che ha lasciato l’amaro in bocca considerando come la squadra sia stata, per due volta, in vantaggio.

La prossima partita di campionato è uno snodo fondamentale per la stagione del Cagliari; alla Unipol Domus, infatti, arriva un Frosinone che (nonostante la sconfitta contro il Bologna) è in un buonissimo momento di forma. Conquistare i tre punti non sarà per nulla semplice ma i ragazzi di Ranieri non hanno scelto; serve una vittoria per invertire la tendenza, per la classifica ma anche sotto l’aspetto del morale di una squadra a cui serve, per forza di cose, una scossa.

Nel tentativo di uscire dal campo con una vittoria, Ranieri farà affidamento a Luvumbo; il classe 2002 è uno dei giocatori più importanti all’interno della rosa del Cagliari e, in questa stagione, ha già realizzato tre gol dimostrando di poter essere fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo, la salvezza. Giocatori a cui è impossibile rinunciare ma che il tecnico rischia di perdere.

Calciomercato Cagliari, Luvumbo piace a tante big

In queste prime nove giornate di campionato, stiamo vedendo come Luvumbo rappresenti un punto fermo del Cagliari; il tecnico non può fare a meno del suo attaccante, abile nell’uno contro uno, nell’andare a creare la superiorità numerica e dotato di incredibile velocità grazie alla quale riesce a ribaltare l’azione da difensiva in offensiva.

L’attaccante, nel mese di agosto, ha rinnovato il contratto fino al 2027 ma questo prolungamento non lascia tranquillo Ranieri e i tifosi del Cagliari. Le prestazioni di Luvumbo, infatti, non sono passate inosservate e un giocatore con le sue caratteristiche può far comodo a diverse squadre; ecco perché il rischio di un suo addio non sembra poi così impossibile.

Bisogna però sottolineare come l’eventuale cessione non avverrebbe nel corso del mercato di gennaio; con la stagione in corso, infatti, il Cagliari non ha nessuna intenzione di privarsi di un giocatore assolutamente determinante e che può fornire un contributo determinate per la permanenza, nel massimo campionato italiano, della sua squadra a partire dalla fondamentale sfida contro il Frosinone.