Bologna, rivoluzione Thiago Motta: tutto pronto per l’estate

Thiago Motta si prepara ad una vera e propria rivoluzione per il suo Bologna nel corso della prossima sessione estiva di mercato

Una delle squadre più in forma di questo inizio di stagione è, senza ombra di dubbio, il Bologna; i rossoblù, dopo la sconfitta alla prima partita di campionato contro il Milan, non hanno più perso ottenendo cinque pareggi e tre vittorie. Quello che sorprende dei ragazzi di Thiago Motta è la voglia di fare la partita, indipendentemente dall’avversario e la capacità di restare sempre all’interno del match; caratteristiche che abbiamo visto a San Siro (contro l’Inter) quando Zirkzee e compagni hanno rimontato un doppio svantaggio.

Nella giornata di oggi il Bologna affronterà, in trasferta, il Sassuolo con l’obiettivo di continuare la striscia di risultati positivi in modo da conquistare altri punti preziosi per la classifica. Parlare di Europa è, probabilmente, prematuro ma i rossoblù stanno dimostrando di potersela giocare con tutti; ecco perché lottare per un posto nella prossima Conference League non sembra essere poi così impossibile.

Non solo il presente con il match di Reggio Emilia ma anche il futuro con un mercato, quello della prossima estate che potrebbe portare una mini rivoluzione all’interno del Bologna di Thiago Motta. Parliamo del reparto difensivo dove uno dei giocatori più importanti è sicuramente Posch; il classe 1997 sta dimostrando di avere i crismi per andarsi ad imporre in una big e, da questo punto di vista, sul calciatore è forte l’interesse della Roma.

Se per Posch potrebbero aprirsi nuove strade all’interno della propria carriera dobbiamo anche parlare della situazione legata a De Silvestri; il difensore non è più giovanissimo e, proprio per questo, il Bologna sembra aver bisogno di un nuovo giocatore con cui andare a rinforzare il reparto difensivo.

Calciomercato Bologna, piace Jelle Bataille dell’Anversa

Posch ha mercato e De Silvestri ha trentacinque anni; i rossoblù non vogliono farsi trovare impreparati e stanno osservando, con particolare attenzione, Jelle Bataille. Il classe 1999, in forza all’Anversa, è un terzino destro che può essere impiegato anche sulla corsia di sinistra.

Considerando le sue caratteristiche tecniche, Jelle Bataille si sposerebbe alla perfezione con il sistema di gioco del Bologna dove i terzini devono svolgere la doppia fase; il terzino dell’Anversa è abile sia dal punto di vista difensivo sia nell’accompagnare costantemente l’azione della propria squadra.

La società rossoblù, dunque, sta ragionando sul futuro e sulla possibilità di portare alla corte di Thiago Motta un nuovo difensore considerando le situazioni di Posch e De Silvestri.