Bellingham-show, ‘remuntada’ Real Madrid al Camp Nou

Bellingham mattatore del ‘Clasico’: il Real Madrid vince in rimonta sul campo del Barcellona

Due gol che lo portano a quota dieci reti in campionato e che permettono al Real Madrid di superare il Barcellona sul proprio campo.

Ormai è sempre più Jude Bellingham show. L’inglese è mattatore della sfida del Camp Nou, vinta per 1-2 in rimonta dal Real Madrid. Il match sembrava essersi messo sui giusti binari per il Barcellona, grazie a Gundogan che, dopo solo sei minuti, aveva aperto le marcature. Nella ripresa però la musica cambia. Bellingham trova il pari con un gran tiro al 68′ e al 92′ sigla il definitivo gol della vittoria.

Tre punti importantissimi per il Real Madrid, che permettono agli uomini di Ancelotti di raggiungere il Girona in vetta alla classifica della Liga. Il Barcellona di Xavi impatta nella prima sconfitta in campionato e va a -4 dalla coppia di testa. A due lunghezze dai catalani c’è l’Atletico Madrid, ma gli uomini di Simeone hanno ben due gare in meno. Con due vittorie potrebbero raggiungere la coppia di testa a 28 punti.