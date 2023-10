Altro gol annullato a Kean, ammonizione e cambio: cosa è successo

Dopo il fuorigioco millimetrico, altra rete annullata a Kean in Juventus-Verona nel secondo tempo: cosa è successo

Ancora il Var a fermare Moise Kean. Dopo il fuorigioco millimetrico che ha portato ad annullare il gol nel primo tempo, è un’altra decisione arbitrale a far rimangiare la gioia al numero 18 della Juventus durante la seconda frazione di gioco contro il Verona.

Kean era riuscito ad andare nuovamente in gol, battendo Montipò al termine di un’azione corale che lui stesso aveva avviato. Proprio nel dare il via all’azione, l’attaccante ha però sbracciato, andando a colpire sul volto Faraoni. Un colpo che non è stato sanzionato da Feliciani in campo, ma che è stato visto al Var: l’arbitro è stato così richiamato al monitor e, dopo aver rivisto l’azione, ha deciso di annullare il gol.

Una decisione che non è piaciuta ai tifosi della Juventus che hanno duramente contestato con fischi e cori la scelta del direttore di gara.

Juventus-Verona, doppio gol annullato: Kean perde la calma

Il secondo gol annullato non è stato digerito da Kean che poco dopo si è preso un’ammonizione per proteste, dopo aver gettato il pallone per terra con rabbia.

Un nervosismo evidente che ha spinto Allegri a far alzare Chiesa dalla panchina e a mandarlo in campo al posto dello stesso Kean. L’attaccante è uscito dal campo arrabbiato, dirigendosi direttamente negli spogliatoi.