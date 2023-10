Vina, nuovo terzino del Sassuolo: risorsa in più per Dionisi

Vina è un giocatore del Sassuolo; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto del difensore

Il Sassuolo, in questa stagione, ha iniziato tra alti e bassi; vittorie importanti, nel giro di pochi giorni, contro Juventus ed Inter andando a sfruttare (nel migliore dei modi) le proprie qualità ma è andata incontro anche a partite veramente complicate come, ad esempio, la sconfitta in casa del Frosinone quando si sono fatti rimontare un doppio vantaggio.

Squadra a cui serve una continuità per potersi togliere grandi soddisfazioni; in alcuni momenti della stagione, il Sassuolo ha dimostrato di avere grandi qualità e possibilità di mettere in crisi gli avversari. La stagione è ancora nelle fase iniziali e i ragazzi di Dionisi possono vivere un campionato da protagonisti; come detto, però, bisogna andare a trovare quella continuità per potere fare una serie di risultati positivi.

Come ha giocato Vina nell’ultima partita Sassuolo Lazio

L’ultima partita di campionato giocata dal Sassuolo è stata la sfida casalinga contro la Lazio; un match dove i ragazzi di Dionisi non sono riusciti a mettere sul campo le loro qualità e questo anche per merito dei biancocelesti che hanno interpretato il match alla perfezione. I ragazzi di Sarri sono partiti fortissimo nel primo tempo trovando il modo di chiudere la gara; nella ripresa, infatti, i biancocelesti hanno gestito il risultato senza andare a subire troppo il rientro degli avversari.

Per quanto riguarda Vina, il terzino ha fatto il suo ingresso nel secondo tempo e soprattutto nei primi minuti la sua spinta sulla corsia ha dato qualche impulso in più alla manovra offensiva della squadra. Giocatore che ha dimostrato di poter risultare determinante per il proseguo di stagione.

Fantacalcio: i voti di Vina

Vina, dunque, rappresenta un giocatore fondamentale sia per il Sassuolo ma anche per chi ha deciso di puntare su di lui a livello fantacalcistico; il terzino, infatti, può portare un contributo importante soprattutto dal punto di vista degli assist considerando la sua capacità di accompagnare costantemente l’azione offensiva della squadra.

Nelle prime tre partite giocate in campionato dal Sassuolo (contro Atalanta, Napoli e Verona) Vina ha rimediato, a livello di voto, sempre un cinque e mezzo. Il terzino ha comunque fornito prestazioni importanti all’interno di questi tre incontri mostrando, in alcuni tratti, le sue qualità. Alla quarta giornata, contro il Frosinone, si è tolto la prima soddisfazione del suo campionato fornendo l’assist di uno dei due gol realizzati dalla sua squadra; prestazione importante che gli è valso l’otto in pagella.

Abbiamo detto di come il Sassuolo, in questa stagione, sia riuscito a battere Juventus ed Inter; contro i bianconeri Vina fa una buonissima prestazione ma l’autogol, a livello fantacalcistico, pesa e gli ha portato un due e mezzo. A San Siro, invece, è arrivato un cinque ma bisogna sottolineare la difficoltà della partita. Mezzo punto in più ricevuto nel match in casa del Monza. Per quanto riguarda le ultime due partite, invece, il terzino ha ottenuto la sufficienza piena sia contro il Lecce sia contro la Lazio.

Vina come ha commentato su Instagram

Il terzino del Sassuolo ha, come molti suoi colleghi, un profilo Instagram; la cosa curiosa, però, è che (fino ad ora) non ha ancora messo un post riguardante le partite del suo nuovo club.

Vina nella probabile formazione di Sassuolo Bologna

La prossima partita di campionato vedrà il Sassuolo affrontare il Bologna in un match per nulla semplice considerando lo stato di forma dei rossoblù che stanno dimostrando, fino a questo momento, di potersi togliere grandi soddisfazioni in questa stagione.

Servirà una grande partita da parte di Berardi e compagni che vogliono tornare al successo dopo aver ottenuto un solo punto nelle ultime tre partite. Tra i protagonisti del match troviamo Vina che potrà fornire un contributo importante in entrambe le fasi di gioco. Vediamo la probabile formazione del Sassuolo con la presenza del terzino dal primo minuto. Consigli; Vina, Ferrari, Erlic, Toljan; Racic, Boloca; Lauriente, Bajrami, Berardi; Pinamonti.

Vina nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Siamo andati a sottolineare quanto Vina rappresenti una soluzione importante non solo per il Sassuolo ma anche dal punto di vista fantacalcistico. Il suo accompagnare costantemente l’azione offensiva può portare assist ai suoi compagni. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate di Vina fino a questo momento.

Gol: nessuno

Assist: uno

Ammonizioni: una

Espulsioni: nessuna

Autogol: uno

Fanta media: 5.5

Vina ecco cosa può dare al Sassuolo

Il nuovo terzino del Sassuolo; Vina, in questa prima parte di stagione, sta dimostrando di poter dare un contributo fondamentale alla squadra neroverde. Parliamo, infatti, di un giocatore abile sia in fase difensiva sia in quella offensiva andando ad accompagnare costantemente l’azione della squadra.

Nel sistema di gioco di Dionisi, l’ex terzino della Roma, rappresenta un supporto offensivo importante; calciatore che conosce il massimo campionato italiano e in grado di essere determinante per una squadra che vuole trovare la giusta continuità per levarsi grandi soddisfazioni in campionato.