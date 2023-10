Social Football Summit 2023: rinnovata la partnership con Infront

Sta per arrivare la sesta edizione del Social Football Summit, evento irrinunciabile per tutti gli addetti ai lavori del mondo del calcio. Anche quest’anno è stata rinnovata la partnership con Infront

Tra il 21 e il 22 novembre si svolgerà a Roma la sesta edizione del Social Football Summit, anche quest’anno supportata da Infront. L’evento radunerà tutti i migliori lavoratori del mondo del calcio, con delle nuove importanti novità. Sarà possibile seguire gli incontri anche in modalità digitale su una piattaforma dedicata.

Il Social Football Summit è l’unico evento B2B internazionale in Italia sulla Football Industry. Si tratta, dunque, di un’occasione unica per chi lavora in questo ambito, per sviluppare e consolidare relazioni. L’edizione del 2023 si terrà a Roma, nella cornice dello stadio Olimpico tra il 21 e il 22 di novembre. Per il terzo anno di fila, poi, si rinnova la collaborazione con il naming dell’Area Corporate di Infront.

Il Founder dell’evento Gianfilippo Valentini ha dichiarato: “Grazie a questa partnership riusciremo a dare ancora più visibilità al nostro progetto, coprendo la maggior parte degli stadi italiani”. Il Social Football Summit 2023 comprenderà oltre 50 panel, 2 stage, 3 sale dedicate, 1 Area Networking e 1 Spazio per Masterclass. Sarà inoltre possibile seguire gli incontri sia in italiano che in inglese sulla piattaforma dedicata.

La collaborazione tra il Social Football Summit 2023 e Infront ha portato anche una grandissima novità per tutti i giovani appassionati dello Sport Industry. Verrà lanciata, infatti, l’Infront Sport Business Academy, un progetto di formazione innovativo. Si tratta di una piattaforma gratuita ricca di contenuti, che offre agli studenti la possibilità di aumentare le proprie conoscenze in questo ambito.