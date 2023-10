Pongracic, i numeri del difensore centrale del Lecce

Il difensore centrale Pongracic sta brillando nella prima parte di Serie A 2023/2024. Scelta azzeccata al Fantacalcio o c’è qualche rischio?

Marin Pongracic è stato finora una presenza fissa nel Lecce della stagione di A 2023/2024, ovvero un elemento su cui l’allenatore D’Aversa ha dimostrato di puntare per costanza di rendimento e versatilità.

Classe 1997, di statura molto elevata e con doppia cittadinanza croata e tedesca, Pongracic è un difensore centrale che fa di anticipo ed intercetto le sue doti principali, insieme anche ad una certa abilità nell’impostare la manovra della squadra pugliese, partendo dal basso.

Il Lecce dopo una partenza sprint in Serie A, ha avuto un leggero e preventivabile calo, ma come sta andando il torneo per Marin Pongracic? E’ un giocatore su cui poter puntare al Fantacalcio? I Fantavoti sono dalla sua parte? E il rendimento nell’ultima gara è stato soddisfacente? La nostra consueta scheda risponderà a tutte queste domande, chiarendo se l’atleta è da ritenersi affidabile al celebre gioco simulativo tra amici. I dettagli.

Come ha giocato Pongracic nell’ultima partita Udinese – Lecce

Alla nona giornata di campionato, il Lecce in trasferta ha affrontato l’Udinese, una squadra che ha avuto una partenza decisamente sottotono e, dunque, bisognosa di punti per risalire in classifica. Ebbene, il risultato finale è stato un pareggio per 1-1, dopo un primo tempo scialbo e senza particolari emozioni e una seconda frazione un po’ più movimentata. Al gol di Thauvin per l’Udinese, ha replicato Piccoli per l’Udinese al minuto 83.

Su Pongracic è arrivata un’altra conferma: prestazione ampiamente sufficiente, data l’assenza di sbavature e l’ottima intesa con l’altro centrale difensivo Baschirotto. Inoltre il giocatore si è rivelato abile nel fermare Success in un paio di folate offensive.

Ormai il gigante classe 1997 è sempre più leader del reparto arretrato leccese: per lui un Fantavoto pari a sei, ma non di più, per un lieve calo nel secondo tempo e per un cartellino giallo subito in corso di gara.

Pongracic, i voti al Fantacalcio

Finora Pongracic non ha saltato né una gara di A né un minuto in questo inizio di campionato. Un vero e proprio punto di riferimento per mister D’Aversa e per i compagni di squadra, che possono contare su un centrale di difesa che difficilmente va incontro a giornate storte o completamente negative.

Qualche imprecisione nelle prime due giornate, in cui infatti sono arrivati due Fantavoti pari a cinque, ma poi una buona ripresa nelle quattro partite successive: Pongracic ha infatti ricevuto tre 6,5 consecutivi e un sei nel difficile match con la Juve alla sesta giornata – terminato poi con la vittoria dei bianconeri per 1-0.

Alla settima giornata, che ha visto il Lecce subire quattro reti in casa dal Napoli, per Pongracic la peggior partita di questo inizio torneo: un 4,5 che però si abbina alla prestazione deludente di tutta la squadra. Molto meglio nella giornata successiva: un 6,5 nella gara contro il Sassuolo.

Pongracic nella probabile formazione Lecce – Torino

Pongracic, dicevamo, è ormai un leader della difesa leccese e perciò è altamente probabile rivederlo in campo dal primo minuto nell’impegno della decima giornata, quando il Lecce affronterà il Torino tra le mura amiche.

Il modulo proposto dall’allenatore sarà un rodato 4-3-3 e la formazione schierata potrebbe essere la seguente:

Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo/Dorgu; Kaba, Ramadani, Oudin/Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza/Banda.

Previsti alcuni ballottaggi, ma su Pongracic l’allenatore non avrà sicuramente dubbi: se in idonea condizione fisica, giocherà.

Pongracic nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri sintetici del percorso iniziale di Pongracic con la maglia del Lecce sono i seguenti:

Partite a voto: nove;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: tre;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,78.

Pongracic è un acquisto affidabile al Fantacalcio?

Lo scorso anno il difensore avrebbe sicuramente giocato molto di più, ma gli infortuni ne hanno impedito l’utilizzo in quasi tutto il campionato. Vuole riscattarsi nella stagione 2023/2024 e si vede: dal punto di vista tecnico, si tratta di un centrale di difesa dotato di ottima fisicità, aggressivo e versatile – essendo abile a giocare sia in una linea a quattro che in una linea a tre. Non disdegna il contrasto con l’avversario, anche con interventi in tackle. Temibile di testa nei calci d’angolo.

Pongracic è il tipico giocatore non famosissimo, ma efficace ed affidabile anche al Fantacalcio. Il solo rischio per chi lo sceglie al celebre gioco è quello legato agli infortuni e a nuovi guai fisici. Ma – lo rimarchiamo – l’atleta ha tutti i numeri per fare bene in questo torneo di A e il fantallenatore potrebbe essere tentato dal comprarlo, per puntellare il proprio reparto difensivo – sia al Mantra che al Classic – senza spendere una fortuna.

L’opzione migliore è prenderlo al prezzo minimo, o al massimo per 5/6 crediti (su un budget di 1000). Potrebbe rivelarsi una delle sorprese della stagione.