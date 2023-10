Lautaro Martinez, incubo Roma: il tabu sui gol che spaventa Inzaghi

Lautaro Martinez e lo strano tabu contro la Roma, i giallorossi sono un incubo per l’attaccante argentino: il dato che spaventa Inzaghi

L’Inter tenta l’allungo in classifica sulle inseguitrici e l’occasione ideale è il prossimo weekend, quello in cui il Milan secondo ed il Napoli quarto si incrociano. Nel mezzo una Juventus impegnata contro il Verona, ma distante ancora 2 punti dai nerazzurri. Difficile che Allegri perda punti allo Stadium, ma mantenere il distacco attuale è già importante per Inzaghi.

A rovinare i piani dell’Inter potrebbe essere la Roma, pronta al big match a San Siro domenica prossima alle 18. Nonostante l’assenza di Mourinho e Dybala, i capitolini tenteranno il colpaccio in trasferta, come successo il 1° ottobre dello scorso anno, quando la Joya e Smalling ribaltarono l’iniziale vantaggio di Dimarco.

Una vittoria che l’Inter ha vendicato a maggio, all’Olimpico, ancora con Dimarco e con Lukaku, che tornerà da grande ex in quello che è stato il suo vecchio stadio e che lo accoglierà con oltre 50mila fischi. Senza Big Rom, dunque, il peso dell’attacco nerazzurro cadrà sul capocannoniere della Serie A: Lautaro Martinez.

Lautaro Martinez, che tabu contro la Roma: il dato allarmante

Il Toro ha iniziato con il botto la stagione, come mai in carriera. In 9 partite di campionato ha già messo a segno 11 gol, con un poker da record contro la Salernitana e una rete anche in Champions League, che lo ha portato a 12 reti complessive in altrettante partite giocate.

Uno score impressionante di un gol ogni 65 minuti in Serie A, che si andrà a scontrare con un clamoroso tabu che riguarda l’argentino e la Roma. Non tutti sanno, infatti, che Lautaro ha affrontato i giallorossi per 10 volte in carriera (settima squadra più sfidata), realizzando però 1 solo gol.

Era il 23 aprile del 2022 e in un Inter-Roma terminato 3-1, il centravanti ha segnato al 52′ su assist di Calhanoglu. E’ l’unica traccia del Toro contro i capitolini, dato che nei 7 precedenti era rimasto a secco e così anche nelle due partite successive.

Non è tutto, quello che risalta all’occhio è anche il dato legato ai pareggi, ben 5 da quando ha affrontato l’Inter, con 4 successi (5 se si conta la partita alla 16a giornata della stagione 2021-22 in cui però era in panchina) e una sola sconfitta, quella appunto dello scorso anno.

Non uno score negativo, anzi, ma la Roma ha saputo impensierire l’Inter da quando Lautaro Martinez è arrivato a Milano e l’astinenza al gol contro i giallorossi è un tema che potrebbe spaventare Inzaghi. Perdere punti contro Lukaku e compagni significherebbe una possibile discesa in classifica ai danni di Juventus e/o Milan. Toccherà dunque al “Toro” vedere (giallo)rosso e continuare a segnare.