La Juventus ha l’erede di Alex Sandro: ecco la nuova soluzione

La Juventus, che domani sera sfiderà il Verona, seguirà con grande attenzione la prestazione di Josh Doig, terzino sinistro degli scaligeri: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri, domani sera all’Allianz Stadium, sfiderà il Verona di Marco Baroni in occasione della decima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri, reduci dalla vittoria esterna pesantissima in casa del Milan di Stefano Pioli, hanno una grandissima chance contro gli scaligeri.

Sì perché la Juventus di Allegri è l’unica squadra, delle tre in cima alla classifica, che non si trova a dover affrontare scontri diretti in questa giornata. L’Inter infatti ospiterà la Roma di Josè Mourinho, mentre il Milan sarà ospite del Napoli di Rudi Garcia. Una ghiotta possibilità per la Juventus che, domani sera a Torino, avrà anche l’occasione di seguire da molto vicino il profilo di un talento che veste proprio la maglia del Verona di Marco Baroni e potrebbe diventare un obiettivo in sede di calciomercato. Stiamo parlando di Josh Doig, terzino sinistro scozzese della società scaligera. Originario di Edimburgo, in Scozia, l’esterno britannico del Verona è giovanissimo, essendo un classe 2002, ed è esploso nella scorsa stagione, in quella che è stata un’annata decisamente complicata culminata con la salvezza allo spareggio contro lo Spezia.

La Juventus con gli occhi su Doig: ecco la situazione

Il giocatore scozzese, assistito dalla stessa agenzia di giocatori del calibro di Alexander-Arnold, stella del Liverpool, sta vivendo una fase di grande crescita nel campionato italiano di Serie A ed è ormai diventato un punto fermo del Verona, prima con Bocchetti e Zaffaroni, poi con Marco Baroni.

In questa stagione, con la maglia della squadra veneta, Doig ha collezionato cinque presenze in campionato di cui più della metà da titolare. La sua valutazione è di circa 10 milioni di euro, ma se dovesse soprattutto ritrovare in questa annata le prestazioni della scorsa stagione, il suo valore in sede di calciomercato potrebbe sensibilmente aumentare. Il contratto di Doig con il Verona è in scadenza nel 2026. Considerando il contratto in scadenza di Alex Sandro, lo scozzese potrebbe quindi essere l’erede dell’esterno brasiliano.