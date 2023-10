Inter e Milan, nuovo accordo UFFICIALE per le milanesi

Inter e Milan hanno ufficializzato un nuovo accordo che porterà maggiori introiti nelle casse delle squadre milanesi.

Prosegue anche questa stagione la collaborazione di Inter e Milan con uno dei brand più importanti nell’ambito sportivo. La nuova partnership porrà particolare attenzione all’economia Green, evitando sprechi eccessivi di risorse.

Alessandro Antonello, ovvero il CEO Corporate dell’Inter, ha annunciato il rinnovo della partnership del club con Gatorade. Il marchio di proprietà della PepsiCo, sarà per altre due stagioni l’Official Sport Drink dei nerazzurri, sia per la squadra maschile che per quella femminile. La collaborazione tra i due brand è iniziata 5 stagioni fa e proseguirà, anche Champions oltre che in Serie A, fino al 2026.

Situazione simile anche per il Milan che, come l’Inter, ha rinnovato la collaborazione con il noto marchio di bevande sportive. Come per i nerazzurri inoltre, Gatorade sarà l’Official Sport Drink della squadra maschile e femminile. La collaborazione con i rossoneri si espande a tutti i marchi di PepsiCo, che diventa fornitore ufficiale dei punti di ristoro per le gare casalinghe.

Gatorade punta al futuro: Inter e Milan appoggiano una campagna più green

La PepsiCo, in particolare con Gatorade, è molto attenta anche alle tematiche ambientali. La collaborazione con Inter e Milan, infatti, si focalizzare molto su una politica più Green, per evitare sprechi e un eccessivo utilizzo di plastica.

La partnership tra i club milanesi e Gatorade, porterà inoltre un’importante novità per quanto riguarda l’impatto ambientale. Verrà introdotta, infatti, una bottiglia da 500 ml quasi completamente in plastica riciclata, proseguendo l’impegno di PepsiCo verso la tematica della circolarità degli imballaggi. L’iniziativa ha lo scopo di diminuire l’uso di plastica e ridurre le emissioni di CO2 di 4000 tonnellate entro il 2025.