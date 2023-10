Il Milan lo sfida: da avversario e prossimo colpo di mercato

Il Milan di Stefano Pioli domenica sera sfiderà il Napoli di Rudi Garcia nel quale milita Piotr Zielinski, centrocampista polacco che può finire nel mirino dei rossoneri e già obiettivo della Juventus di Allegri

Il Milan di Stefano Pioli, domenica sera, sfiderà il Napoli di Rudi Garcia in occasione della decima giornata del campionato italiano di Serie A. I rossoneri, reduci da due sconfitte consecutive contro Juventus e PSG, sono chiamati ad un test verità contro gli azzurri campioni d’Italia in carica.

Una gara molto importante e delicatissima per entrambe. Chi vince può sognare, chi perde torna nel baratro. Il Napoli, dopo la crisi, ha infilato due vittorie in fila, mentre il Milan, che era arrivato alla sosta in testa alla classifica del campionato italiano di Serie A, ora ha perso due partite e rischia di perdere il treno scudetto. Non solo, il match fra il Napoli di Rudi Garcia e il Milan di Stefano Pioli presenta anche un possibile intrigo in sede di calciomercato legato al futuro di un calciatore che veste la maglia azzurra. Stiamo parlando di Piotr Zielinski, fantasista polacco in scadenza di contratto proprio al termine di questa stagione.

Il Milan può mettere nel mirino Zielinski: occhio anche alla Juventus

L’ex giocatore di Udinese e Empoli, che spesso veste anche la fascia di capitano del Napoli quando non è sul braccio di Giovanni Di Lorenzo, in questa stagione sta confermando quanto di buono fatto lo scorso anno e, soprattutto, sta mostrando un’eccellente professionalità e attaccamento alla maglia nonostante l’imminente addio. Il Milan, a caccia di giocatori di qualità, potrebbe mettere gli occhi proprio sul profilo di Zielinski.

Attenzione però anche all’attenzione che ha messo sul polacco la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, con Giuntoli a capo, stanno seguendo da diverso tempo il nome di Zielinski e potrebbero ingaggiare proprio un duello con il Milan per il cartellino a parametro zero dell’ex Empoli.