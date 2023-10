Gendrey, numeri e statistiche del terzino alla seconda stagione al Lecce

Gendrey è un giovane difensore laterale quasi sempre titolare nel Lecce. Vale la pena acquistarlo al Fantacalcio?

Alla sua terza stagione nel Lecce, dove finora ha collezionato un alto numero di presenze rivelandosi un punto fermo della difesa pugliese, Valentin Gendrey è un terzino francese, classe 2000, veloce ed abile nel difendere ma anche dotato di buona tecnica.

Non particolarmente noto se non alla tifoseria giallorossa e all’allenatore D’Aversa, che ha dimostrato di credere in lui schierandolo spesso in questo inizio di stagione di Serie A.

Il Lecce dopo un’ottima partenza ha ottenuto qualche risultato in ‘controtendenza’ ed ora naviga a metà classifica di Serie A: il positivo inizio di campionato è da considerarsi merito anche del terzino Gendrey? Qual è stato finora il suo rendimento partita dopo partita? E nell’ultima gara contro l’Udinese il giocatore ha colto la sufficienza? Se ti interessa saperlo o sei un giocatore del Fantacalcio molto attento agli acquisti, prosegui nella lettura: troverai le principali informazioni su un atleta con alcuni numeri interessanti.

Come ha giocato Gendrey nell’ultima partita contro l’Udinese?

Nell’ultima giornata di Serie A, il Lecce ha pareggiato per 1-1 sul campo dell’Udinese. Un punto che fa più comodo ai pugliesi che ai friulani, ancora a corto di vittorie in campionato.

Gendrey è sceso nuovamente in campo dal primo minuto, ma questa volta non ha ottenuto una valutazione sufficiente o più che sufficiente – come invece accaduto in altre gare di questo inizio di torneo di A. Il calciatore infatti non si è mostrato sempre preciso nelle uscite, tanto che a volte ha perso in modo evidente il tempo di gioco, non muovendosi in modo coordinato con i compagni del reparto arretrato. Non a caso, ha causato il calcio di rigore con un intervento brusco ed evitabile.

Il voto al Fantacalcio è stato così pari ad un 4,5, ma sul giudizio finale ha influito in realtà anche un’ammonizione.

Gendrey, i voti al Fantacalcio

Il francese è un terzino vivace, che oltre a difendere sa proporsi in avanti. E si è visto in questo inizio di campionato, in cui Gendrey ha anche sfornato due assist. Comunque per lui prestazioni piuttosto altalenanti finora, dato che dopo le prime due giornate con Fantavoti sotto la sufficienza, è arrivato un 7,5 (con assist) in Lecce – Salernitana, e di seguito altre tre partite con almeno la sufficienza.

Spicca anche l’altro 7,5 nella gara contro il Genoa (con il secondo assist). Alla sesta giornata un sei nella gara contro la Juve e da lì in poi alcune prestazioni complessivamente sottotono, che ne hanno determinato l’insufficienza al Fantacalcio.

Gendrey nella probabile formazione Lecce – Torino

Alla decima giornata di campionato, i pugliesi se la vedranno con il Toro in un match sicuramente non esente da insidie. L’allenatore D’Aversa dovrà sciogliere i dubbi in merito ad alcuni ballottaggi, ma per il terzino Gendrey non dovrebbero esservi dubbi: salvo guai fisici dell’ultimo momento, giocherà.

Ecco la probabile formazione, che sarà schierata sabato 28 per la gara contro i granata (con modulo 4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo/Dorgu; Kaba, Ramadani, Oudin/Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza/Banda.

Gendrey nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri sintetici del percorso iniziale di Gendrey con la maglia del Lecce sono i seguenti:

Partite a voto: nove;

Gol: zero;

Assist: due;

Ammonizioni: una;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,83.

Gendrey è un acquisto affidabile al Fantacalcio?

Il classe 2000 è un atleta con il ruolo di difensore laterale di destra, duttile ed abile anche in veste di centrale del reparto arretrato. Non particolarmente alto, è veloce e sa farsi trovare pronto nell’uno contro uno, come pure è capace nell’intercetto della sfera e nell’anticipo, per poi proporsi in avanti con interessanti folate offensive.

Abile altresì a smarcarsi in profondità sia internamente che esternamente, giungendo sul fondo per fare tendenzialmente passaggi a rimorchio. Lo scorso anno al Lecce è stato titolare fisso, senza però mai brillare al Fantacalcio. Si può ritenere un profilo su cui puntare per la copertura, molto meno per i bonus. Vale un 5/6 slot della propria rosa, per un acquisto non al di sopra dei 9/10 crediti, sia in campionati Mantra che Classic.