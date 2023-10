Dorgu, numeri e statistiche della talentuosa promessa danese del Lecce

Dorgu è un calciatore danese molto giovane e che saputo già conquistarsi la prima squadra del Lecce. Vale l’acquisto al Fantacalcio?

Danese e con un recente passato nelle giovanili del Lecce, Patrick Dorgu è un calciatore classe 2004 che ha disputato non poche gare in questo inizio di campionato di Serie A. L’atleta ha fatto il salto di categoria, venendo aggregato alla prima squadra allenata da mister D’Aversa, ma i numeri paiono confermare la bontà della scelta: finora nove partite a voto e buone o discrete prestazioni nel complesso, con non troppe sbavature.

Dorgu è un giocatore giovane e che sicuramente può ancora migliorare, ma che ha già dato il suo contributo alle prestazioni del Lecce in un positivo inizio di stagione per il club pugliese.

Ma, oltre che per l’allenatore, Dorgu è un buon innesto anche per chi gioca al Fantacalcio? Qual è stato il suo rendimento finora? Nell’ultima gara che Fantavoto ha ottenuto? La nostra scheda lo chiarirà e darà qualche informazione in più su un atleta senza dubbio per ora non molto conosciuto. I dettagli.

Come ha giocato Dorgu nell’ultima partita contro l’Udinese?

La nona giornata di campionato ha portato un punto al club giallorosso. Un 1-1 contro i friulani dell’Udinese che anche questa volta non sono riusciti a cogliere la vittoria, permanendo così nella parte bassa della classifica di A.

Dorgu ha giocato ma non da titolare: al 67′ la sostituzione con Antonino Gallo ha permesso al giovanissimo danese di entrare in campo e fronteggiare il frizzante Ebosele. E proprio quest’ultimo ha costituito per lui – oltre che per lo stesso Gallo – una vera e propria spina nel fianco.

La valutazione finale al Fantacalcio è stata così pari ad un 5,5, e sul giudizio ha pesato anche un cartellino giallo inflitto per un fallo sul vivace irlandese. D’altro lato Dorgu si è però fatto vedere in avanti, con un paio di azioni offensive di una certa pericolosità. Non gli sono valse tuttavia la sufficienza.

Dorgu, i voti al Fantacalcio

Il calciatore danese classe 2004 sta contendendo il posto di titolare a Gallo, ma mister D’Aversa ha dimostrato finora di preferire quest’ultimo – almeno per la prima parte di gara. Dorgu ha giocato in tutte le prime nove giornate di Serie A, tuttavia soltanto in due partite (alla prima e alla sesta giornata) partendo dal primo minuto.

In tre occasioni il calciatore è sceso sotto la sufficienza, non andando mai sotto il 5,5 (gare contro Fiorentina, Napoli ed Udinese). Per il resto solo sufficienze, con anche due 6,5 alla terza giornata contro la Salernitana, e all’ottava contro il Sassuolo.

Dorgu nella probabile formazione Lecce – Torino

Nel prossimo turno di campionato il club pugliese proverà a mettere ulteriore fieno in cascina, per assicurarsi quanto prima una salvezza tranquilla. Alla decima giornata il Lecce dovrà affrontare i granata del Torino in un match da giocare senza lasciar nulla al caso.

D’Aversa dovrà sciogliere i dubbi in merito ad alcuni ballottaggi e – tra questi – uno interesserà proprio Dorgu. In difesa infatti al momento ci sono dubbi tra quest’ultimo e Gallo, con il giovane siciliano che pare però avere qualche chance in più di giocare dal primo minuto.

In attesa della formazione ufficiale, ecco allora la possibile o probabile formazione che sarà schierata sabato 28 per la gara contro i granata:

Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo/Dorgu; Kaba, Ramadani, Oudin/Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza/Banda.

Dorgu nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri sintetici del percorso iniziale di Dorgu con la maglia del Lecce sono i seguenti:

Partite a voto: nove;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: due;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,94.

Dorgu è una scelta affidabile al Fantacalcio?

Calciatore versatile e moderno, il laterale difensivo Patrick Dorgu si trova molto bene in una difesa a quattro, con facoltà di spingersi in avanti per folate offensive. Al momento proprio in attacco pare essere più a suo agio, mentre in difesa deve curare maggiormente i dettagli dal punto di vista tattico e del posizionamento.

In attacco sa contribuire con efficacia alla manovra, e si presenta spesso con interessanti sovrapposizioni.

Se già un classe 2004 come lui si trova in prima squadra, significa che il talento non gli manca. Quest’anno però si giocherà costantemente il posto di titolare con Antonino Gallo e, perciò, al Fantacalcio una buona idea potrebbe essere quella di comprarlo al prezzo minimo per l’ultimo slot del proprio pacchetto difensivo, per un campionato con almeno 10 giocatori. Ma è un prospetto senza dubbio interessante e le sue quotazioni potrebbero salire nel corso della stagione.