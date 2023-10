Darmian, numeri e statistiche del difensore ‘evergreen’ dell’Inter

Matteo Darmian è un terzino esperto in forza all’Inter, propenso al sacrificio e che sbaglia poco. Al Fantacalcio resta una buona scelta?

Il duttile Matteo Darmian, calciatore classe 1989 dell’Inter e originario di Legnano, è uno dei difensori su cui finora il tecnico Simone Inzaghi ha dimostrato di contare maggiormente nell’avvio di campionato stagione 2023/2024.

Arrivato ai nerazzurri nel 2020 è alla sua quarta stagione a Milano, e progressivamente è riuscito a conquistare spazio e presenze da titolare in una squadra in cui la concorrenza non manca – anche nel reparto difensivo.

In questo inizio di torneo di A l’Inter sta contendendo il primato in classifica al Milan, ma com’è stato l’avvio per Matteo Darmian? Qual è il suo rendimento al Fantacalcio nelle prime giornate? E che Fantavoto ha ricevuto nell’ultima partita in cui è sceso in campo? Se ti interessa saperlo, prosegui nella lettura: troverai alcuni numeri interessanti sull’abile terzino nerazzurro.

Come ha giocato Darmian nell’ultima gara contro il Bologna

Non all’ottava giornata di campionato, ma alla settima risale l’ultima presenza di Matteo Darmian in campionato. Contro la Salernitana è entrato però negli ultimi minuti della gara, non ottenendo spazio sufficiente per una valutazione al Fantacalcio.

L’ultima gara utile a fini del celebre gioco simulativo è alla sesta giornata in cui, contro il Sassuolo, Darmian è stato schierato titolare. Contro i neroverdi il club di Milano è capitolato tra le mura amiche ma, a ben vedere, la prestazione di Darmian non è stata determinante ai fini del risultato finale negativo.

Maggiori colpe le hanno avute suoi compagni di squadra mentre lui è stato provvidenziale, nella prima frazione, con un intervento quasi da ultimo uomo su Pinamonti. Non ha – dicevamo – evidenti responsabilità per la sconfitta, anche se qualche sbavatura in copertura ha contribuito ad un Fantavoto non più alto di sei.

Darmian, i voti al Fantacalcio

Nell’Inter Matteo Darmian è sicuramente consapevole della concorrenza che deve fronteggiare. La panchina è piuttosto ricca di alternative e lui, non più giovanissimo, potrebbe non giocare il campionato con molta continuità.

Finora sei gare su otto in cui ha preso un Fantavoto, tutte accomunate dal suo ingresso in campo in veste di titolare. Ebbene, il giocatore continua a dare garanzie di rendimento e di costanza, senza commettere gravi errori o ingenuità che possano mettere in difficoltà l’Inter – e abbassargli il voto al Fantacalcio.

Per Darmian in questo inizio di campionato di Serie A 2023/2024 Fantavoti compresi tra il 6,5 e il 5,5, con la precisazione che quest’ultimo voto si riferisce al solo derby con il Milan, una gara in cui i nerazzurri sono affondati ma in cui il terzino è riuscito ad ottenere una valutazione non del tutto fallimentare. Nelle altre gare solo sufficienze.

Darmian nella probabile formazione contro il Torino

Al ritorno alle gare dopo lo stop del campionato per gli impegni della nazionale, l’Inter affronterà il Torino in trasferta, in un delicato impegno in cui i nerazzurri andranno a caccia dei tre punti per confermarsi ai vertici della classifica.

Inzaghi sceglierà nuovamente il modulo 3-5-2 che si addice ai giocatori in rosa, ma per Darmian – in verità – non paiono esservi grosse possibilità di partire di nuovo titolare. Il pur abile e duttile terzino infatti deve fare i conti, dicevamo, con la concorrenza con i compagni e, salvo sorprese, potrebbe entrare a partita in corso al posto di Dumfries. Senza contare la scalata del difensore Pavard che, in poco tempo, pare essere diventato inamovibile per Simone Inzaghi. Il francese ha segnato una doppietta in amichevole contro la Scozia e perciò si sta confermando in grande forma.

Questa la possibile formazione per la gara:

Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

A Darmian il probabile compito di entrare in corso di gara e farsi trovare pronto, per ritrovare un maggior minutaggio.

Darmian nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri sintetici del percorso iniziale di Darmian con la maglia dell’Inter sono i seguenti:

Partite a voto: sei;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: zero;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 6,17.

Darmian è un acquisto affidabile al Fantacalcio?

Matteo Darmian è un terzino che sa proporsi in avanti molto bene ed è in grado di giocare in ambo i lati del campo. Nell’Inter viene impiegato anche come esterno di centrocampo in una linea a cinque, vista la sua versatilità. Abile nel posizionamento e nello smarcamento, sa accompagnare i compagni sia in fase difensiva che offensiva. In caso di pressing, si fa trovare pronto con intelligenti raddoppi ed anticipi, mentre tendenzialmente sceglie il contrasto soltanto in ipotesi di evidente possibilità.

Palla al piede è in grado di puntare il fondo per andare al cross ma, al contempo, nei calci piazzati può rivelarsi pericoloso nel colpo di testa, anche grazie alla sua buona statura.

In chiave Fantacalcio potrebbe totalizzare tra le 20 e 25 presenze in campionato, rivelandosi adatto ad un quarto slot al Classic (prezzo sui 25/30 crediti su 1000), ma anche costituendo una buona prima riserva al Mantra (prezzo sui 30/35 su 1000).