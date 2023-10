Arthur e la Juve tra gennaio e giugno: l’annuncio definitivo | VIDEO CM.IT

Da flop con il Liverpool ad elemento prezioso della Viola di Italiano, Arthur potrebbe lasciare definitivamente il sodalizio bianconero nelle prossime sessioni di mercato

Aveva lasciato la Juventus in prestito con l’idea di potersi riprendere tutto ciò che aveva perso per strada nel corso delle ultime stagioni, a cavallo tra l’addio al Barcellona come una delle stelline nascenti dello scenario calcistico europeo e l’incredibile flop in bianconero.

Neppure l’annata tra le file del Liverpool di Jurgen Klopp ha tuttavia valso ad Arthur un biglietto da visita importante per rilanciare la propria carriera. Fino alla chiamata della Fiorentina.

Con la maglia viola il centrocampista brasiliano sta finalmente macinando minuti e donando qualità al gioco di Vincenzo Italiano, incentrato sul grande movimento di palla e una spiccata propensione offensiva. Adesso l’interesse del club fiorentino è tutto proiettato al futuro di Arthur. Perché i discorsi sull’acquisizione del suo cartellino a titolo definitivo sono tutt’altro che chiusi. Molti dipenderà da come proseguirà il campionato e dall’impatto che avrà lasciato a fine stagione, nonostante ci sia anche un pizzico di voglia di investire qualcosa già il prossimo gennaio.

Arthur verso la Fiorentina a titolo definitivo, Barone: “Vediamo a fine stagione”

Pizzicato dai microfoni di ‘calciomercato.it‘ a margine dell’Assemblea di Lega, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha puntualizzato la posizione del club nei confronti del calciatore di proprietà della Juventus.

“Vediamo cosa succederà Arthur sta facendo bene e siamo soddisfatti del suo lavoro. Ci adopereremo per parlare con la Juventus a fine stagione“, ha dichiarato il dirigente viola. Un indizio certamente importante che lascia presagire qualcosa di buono, ambo i fronti. Interesse principale della ‘Vecchia Signora’ era infatti quello di poter lasciar partire il proprio tesserato ad un giusto prezzo di mercato. Situazione in divenire, certo, ma le basi ci sono tutte.