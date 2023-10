Roma-Slavia Praga, probabili formazioni: testa a testa El Shaarawy-Belotti. C’è Zalewski

La Roma ospita lo Slavia Praga per provare a ipotecare il passaggio del turno, evitando così il playoff di febbraio

Dopo la vittoria sudatissima in casa col Monza arrivata solo al 90′, la Roma cerca la quarta vittoria consecutiva tra campionato e coppa. All’Olimpico arriva lo Slavia Praga, che in questo momento è a pari punti con i giallorossi nel girone di Europa League, ma davanti in virtù dei sei gol rifilati allo Sheriff. Per questo la sfida di stasera acquista un significato enorme, perché uno degli obiettivi stagionali di Mourinho è sicuramente evitare il playoff di febbraio per accedere agli ottavi di finale. Lo scorso anno la Roma eliminò il Salisburgo, ma in una stagione così fitta di impegni e con giocatori troppo spesso fragili, giocare due partite in più contro uno ‘squalo’ della Champions League può essere pesante.

Per questo oggi è un vero e proprio scontro diretto da vincere per la Roma. Con uno stadio Olimpico di nuovo tutto esaurito e 4mila tifosi dello Slavia Praga nel settore ospiti. Non senza un vago sentore di passato, legato alla beffa incredibile di 27 anni fa quando un gol fortunoso di Jiri Vavra negò alla squadra di Mazzone la semifinale di Coppa Uefa ai supplementari. In conferenza stampa Mourinho ha parlato molto bene dei cechi, che stanno facendo vedere buone cose in questa stagione. Tre, anzi quattro, i titolari annunciati: Svilar in porta, Ndicka in difesa, Zalewski a sinistra e Lukaku in attacco.

Per il resto Llorente va verso una maglia da titolare per la prima volta dopo l’infortunio, accanto a Mancini. Smalling non è ancora in grado di giocare dal 1′ e al massimo può finire in panchina. A destra Celik è in vantaggio su Karsdorp (Kristensen non è in lista) mentre Cristante si prepara a tornare a centrocampo con Paredes e Aouar. In attacco El Shaarawy ha superato Belotti, ma il ballottaggio sarà aperto fino all’ultimo. Stasera bisogna vincere, ma senza comunque perdere di vista la supersfida di domenica a San Siro con l’Inter. Ancora out Dybala, Pellegrini e Renato Sanches. Spinazzola e Rui Patricio ieri non si sono allenati, da valutare la loro presenza oggi anche in panchina.

Serie A, Roma-Slavia Praga: le probabili formazioni e dove vederla in TV

Roma-Slavia Praga sarà trasmessa in co-esclusiva su Sky Sport (canali 201 e 252) e Dazn e verrà arbitrata dal norvegese Espen Eskas.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Cristante, Paredes, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Smalling, Spinazzola, Karsdorp, Bove, Pagano, Belotti, Pisilli, Mannini, Joao Costa, D’Alessio.

Allenatore: Mourinho (in panchina Foti)

Indisponibili: Abraham, Azmoun, Dybala, Kristensen, Kumbulla, Pellegrini, Renato Sanches.

Squalificati: Mourinho.

Diffidati: nessuno.

SLAVIA PRAGA (3-5-2): Mandous; Vlcek, Ogbu, Holes; Doudera, Dorley, Zafeiris, Masopust, Schranz; Chytil, Jurecka.

A disposizione: Kolar, Sirotnik, Dumitrescu, Boril, Tomic, Wallem, Provod, Jurasek, Ogunbayi, Tijani, Van Buren.

Allenatore: Trpisovsky.

Indisponibili: Sevcki

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Arbitro: Eskas (Norvegia).

Assistenti: Engan e Bashevkin.

IV uomo: Hagenes.

Var: Dankert (Germania).

Avar: Millot (Francia).