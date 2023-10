Ricci, numeri e statistiche del talentuoso classe 2001 del Torino

Ricci è uno dei giocatori più promettenti del calcio italiano, ma riuscirà a consacrarsi nel Torino di Juric? Alcuni dati interessanti.

Samuele Ricci è un giovane difensore toscano, classe 2001, alla sua terza stagione nelle fila del Torino. La scorsa annata ha ben figurato, collezionando 28 presenze a voto, due gol e un assist e, soprattutto, una Fantamedia pari a 6,30 che lo hanno reso, agli occhi dei Fantallenatori, un profilo da tener d’occhio.

In questo inizio di campionato le cose non sono andate benissimo finora per il Torino, che si trova nella parte bassa in classifica di Serie A, pochi punti sopra la zona retrocessione. Per Ricci però come sta andando questo inizio di stagione? Qual è stato il suo Fantavoto nell’ultima partita? E, complessivamente, è stato schierato con un buon minutaggio al Fantacalcio? A seguire la scheda che indica alcuni numeri interessanti su di lui e fa il punto sulle sue prestazioni.

Come ha giocato Ricci nell’ultima partita contro la Juventus?

Nel derby contro i bianconeri il Torino non è apparso – nell’insieme – all’altezza della situazione. Sbavature, incertezze e scarsa convinzione hanno contribuito ad un risultato finale negativo e, tra gli altri, è stato proprio Samuele Ricci a non brillare.

Nella gara il giovane calciatore è stato meno efficace che in altre occasioni, con alcuni tocchi larghi imprecisi che hanno portato a pericolose ripartenze della Juve. Ricci si è mostrato però nel vivo del gioco in più frangenti, si è anche sacrificato, ma nel complesso non è riuscito a dare un apporto costruttivo ad una manovra offensiva granata, spenta ed inconcludente. Vero è anche che ha subito Rabiot in più di un’occasione, perdendo di fatto il duello a centrocampo con il francese e non riuscendo a fare filtro.

Ecco perché il voto finale al Fantacalcio è stato pari a 5,5.

Ricci, i voti al Fantacalcio

Il giovane calciatore originario di Pontedera in questo inizio di stagione non ha finora mostrato tutto il suo potenziale. Centrocampista moderno ed in grado di rivestire più ruoli (regista difensivo, mezzala e centrocampista centrale), Samuele Ricci sa proporsi anche in fase offensiva: i Fantavoti lo hanno premiato con alcune sufficienze e un 6,5, che fanno da ‘contrappeso’ a tre insufficienze nelle gare contro Milan, Juventus e Lazio. Contro quest’ultima, in particolare, la sua gara peggiore della stagione, in cui ha anche preso un cartellino giallo, ed in cui il Fantavoto non è stato maggiore di un 4,5.

Sua miglior gara alla quarta giornata contro la Salernitana, in cui il calciatore ha ottenuto un 6,5. La gara è terminata con la vittoria granata in trasferta per 3-0.

Ricci nella probabile formazione della partita Torino – Inter

Nel 3-4-2-1 di mister Juric sarà fuori Buongiorno e Juric probabilmente sceglierà Sazonov dal primo minuto. Il centrocampista Ricci, non apparso al meglio delle condizioni ultimamente, potrebbe vedersi soffiato il posto a centrocampo da Tameze.

Questa la probabile formazione per la gara della nona giornata, contro un’Inter che viene a Torino per vincere e per ribadire le sue aspettative di vittoria finale nel campionato:

Milinkovic Savic V; Sazonov, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci/Tameze, Ilic, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata.

Ricci nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri sintetici di Ricci nell’inizio di stagione sono i seguenti:

Partite a voto: sette;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: una;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,71.

Ricci è un acquisto affidabile al Fantacalcio?

Sulla carta Samuele Ricci è uno dei giovani più promettenti della stagione di Serie A 2023/2024. Elegante nelle movenze e centrocampista box-to-box, ovvero abile sia a difendere che attaccare, il calciatore è piuttosto tecnico e ha un’ottima visione di gioco, che gli permette di accompagnare la manovra granata con un ruolo di primo piano. Spicca anche nell’abilità nei contrasti e nel pressing ultra offensivo, subito dopo la perdita del pallone da parte del Torino.

Abile nel dettare i tempi di gioco ed anche nel verticalizzare se se ne presenta l’occasione, Samuele Ricci non disdegna di smarcarsi in profondità per cercare ulteriori chance e, talvolta, quando vicino alla porta tenta la conclusione personale – mostrando anche una certa freddezza.

Insomma, le qualità non mancano ma andranno dimostrate con costanza sul campo. Per i fantallenatori l’acquisto non è affatto sconsigliabile, posto che si tratta di uno dei giocatori più interessanti del campionato, sul piano del rapporto qualità-prezzo. Ricci rappresenta un quinto slot tendente al quarto in un Classic ad ampia partecipazione – acquisto per 25/30 crediti, e costituisce una seconda scelta di lusso al Mantra – acquisto per un massimo di 40 crediti – da poter alternare ad un’altra M delle sue capacità.