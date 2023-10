PAGELLE E TABELLINO ROMA-SLAVIA PRAGA 2-0: El Shaarawy a pieni voti. Zalewski rimandato

Pagelle e tabellino di Roma-Slavia Praga, match valido per la 3a giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2023/24

ROMA

Svilar 6

Mancini 6,5

Llorente 6,5

Ndicka 6

Celik 6,5

Cristante 7

Aouar 6,5. Dall’88’ Cherubini sv

Bove 7. Dal 46′ Paredes 6

FLOP Zalewski 6: non gioca male, ma neanche bene. Nella serata frizzante della Roma lui appare a tratti un po’ sgasato, poco vivace. Non soffre mai, si fa vedere per un paio di buone giocate ma senza rubare particolarmente l’occhio. Se doveva reagire e convincere Mourinho a dargli più spazio stasera non ci è riuscito granché. Dal 70′ Karsdorp 6

TOP El Shaarawy 7,5: non ha segnato, è vero. Però è stato di gran lunga il migliore in campo. Il Faraone gioca una partita fantastica, fatta di scatti, dribbling praticamente sempre riusciti, superiorità numerica, assist e un po’ di sfortuna. Col Monza gli è andata bene, oggi invece la traversa gli nega la gioia del secondo gol consecutivo, ma non cancella una grande prestazione e due assit. Ulteriore risposta forte, fortissima, a tutto quello che si è detto su di lui. Dal 70′ Belotti 6

Lukaku 7. Dall’82’ Pagano sv

Allenatore: Mourinho (squalificato, in panchina Foti) 6,5