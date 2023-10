Milan, è beffa per i rossoneri: finisce male l’ultimo derby di mercato

Le due squadre sono pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi un astro nascente del calcio europeo

Dopo la sfida sul campo Inter e Milan si fronteggiano anche sul mercato: nel mirino c’è un attaccante croato che sta impressionando gli addetti ai lavori alla sua prima apparizione in Champions League.

Roko Simic scatenerà una guerra di mercato. Il classe 2003, attualmente di proprietà del Salisburgo, sta attirando le attenzioni di tanti top club internazionali. La squadra austriaca, capace di sfornare talenti anno dopo anno, ha lavorato un altro diamante grezzo e lo sta trasformando in un gioiello. Come riportato da ‘Fichajes.net’, l’attaccante è finito nel mirino di entrambe le squadre di Milano, che non vogliono farselo sfuggire. I nerazzurri, rivali del Salisburgo nella fase a gironi della Champions League, hanno avuto l’occasione di osservare da vicino le gesta della giovane punta e sembrano anticipare i cugini nella trattativa. I rossoneri quindi, se vorranno replicare il colpo dopo l’arrivo di Okafor nell’ultima sessione di calciomercato, pescando nuovamente dal club di proprietà della Red Bull, dovranno stare attenti al pressing dell’Inter.

Tutti i talenti sfornati dal Salisburgo

La società austriaca, campione in carica in patria, ha fatto scoprire al calcio europeo alcuni talenti che sono arrivati a giocare e vincere i trofei più importanti a livello internazionale.

Impossibile non partire da Erling Haaland. L’attaccante del Manchester City fu la rivelazione della fase a gironi della Champions League 2019/2020, nella quale segno 8 gol in 6 partite con la maglia del Salisburgo. Numeri da capogiro che fecero scoprire al mondo le sue potenzialità. Anche Dominik Szoboszlai, attualmente al Liverpool, si è fatto conoscere grazie al club di proprietà del fondo Red Bull. Stesso discorso per Noah Okafor, acquistato in estate dal Milan e già protagonista con due gol, e Benjamin Sesko, passato da poco al Lipsia dove sta facendo molto bene. Una fucina di talenti dalla quale, Milan e Inter comprese, i migliori club europei continuano a pescare.