Milan, bocciatura totale: “Hanno sbagliato il mercato”

Milan sotto attacco dopo la sconfitta con il Psg, nel mirino della critica anche le scelte di calciomercato: troppi errori

Percorso in salita per il Milan dopo il pesante ko con il Psg in Champions League. In Francia, sono emersi tutti i limiti della squadra di Pioli, ancora sconfitta dopo che pochi giorni fa era stata battuta anche dalla Juventus in campionato. E le riflessioni sono inevitabili.

I rossoneri stanno mostrando diverse difficoltà in questa fase, soprattutto in attacco. Il tutto frutto di politiche di mercato che si sono rivelate sbagliate, secondo il giornalista Stefano Agresti. Nel suo intervento a ‘Radio Radio’, ecco le criticità del momento che nascono da lontano: “Il Milan sta pagando la mancanza di una alternativa a Giroud – ha dichiarato – Sono state fatte delle valutazioni sbagliate, la cosa clamorosa che mi sorprende è che si arrivi al 25 ottobre per rendersene conto. Il francese dovrebbe poter rifiatare ogni tanto, ma questa possibilità non c’è. Si pensava che Okafor potesse sostituirlo, ma al di là del fatto che ieri non stesse bene non è quel tipo di giocatore. Mancava anche Jovic per un problema nel riscaldamento, ma nemmeno Jovic poteva essere qualcuno in grado di preoccupare il Psg”.