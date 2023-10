Lautaro ad ogni costo: via dall’Inter per colpa della Juve

L’attaccante argentino sta vivendo il miglior addio di sempre con la maglia dell’Inter

Che ormai da qualche anno fosse diventato un fuoriclasse già si sapeva, ma un inizio del genere con la maglia dell’Inter Lautaro Martinez non l’aveva ancora vissuto. Non fosse stato per i pochissimi centimetri della gamba di Frattesi oltre la linea del fuorigioco, contro il Salisburgo l’attaccante argentino avrebbe messo a segno la tredicesima rete su 12 incontri ufficiali.

Una media che rimane ad ogni modo di tutto rispetto con un gol segnato ogni 82′ trascorsi in campo. Un attaccante la cui tecnica non è mai stata messa in discussione sin dal suo arrivo ad Appiano Gentile, ma che negli anni ha pure affinato un istinto del gol da bomber vero. Insomma, un numero dieci che in campo indossa spesso i panni di numero nove, il cui feeling avuto con i compagni di reparto negli anni – da Lukaku a Thuram passando per Dzeko – ha sempre evidenziato una grande disponibilità tattica.

La partenza sprint di quest’anno, sommata alla candidatura tra i 30 calciatori selezionati per la classifica finale del Pallone d’Oro, ha comprensibilmente attratto ancora una volta diversi top club in Europa. Per l’Inter si tratta di un intoccabile, soprattutto da questa stagione in cui al Toro è stata consegnata la fascia di capitano nerazzurro. Un’investitura ed una responsabilità importante per un calciatore che insieme alla famiglia sembra aver piantato stabilmente le radici a Milano.

Calciomercato Inter, l’Atletico Madrid pazzo di Lautaro Martinez

Nel frattempo, grazie al super rendimento avuto in campo, il valore di mercato di Lautaro Martinez è schizzato sui 100 milioni di euro.

Una valutazione che renderà dunque complicati i piani dell’Atletico Madrid. Stando a quanto riportato da ‘El Nacional’, infatti, il club madrileno avrebbe nuovamente messo gli occhi sull’argentino. Pare infatti che il Cholo Simeone sia pazzo del 10 nerazzurro e che abbia intenzione di sacrificare le cessioni di Joao Felix e Morata pur di averlo.

Se il portoghese potrebbe essere effettivamente riscattato dal Barcellona a partire da una richiesta dei ‘colchoneros’ da 80 milioni, sul centravanti spagnolo potrebbe invece piombare per la terza volta la Juventus con una proposta da circa 30 milioni. Una volta messe a segno queste due uscite, ecco che l’Atletico avrebbe quantomeno la forza economica per approcciare una trattativa con l’Inter.

Ma la strada, sia per la posizione del club nerazzurro che per la volontà dell’argentino, sembra essere decisamente in salita per gli spagnoli.