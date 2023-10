La Juve sfida Inter e Napoli: tutti pazzi per il portoghese

Le tre italiane pronte a scontrarsi sul mercato per il nuovo obiettivo che può sbarcare nel campionato italiano

Sono state promosse a pieni voti Inter e Napoli al nuovo esame europeo in Champions League. Sia Simone Inzaghi che Rudi Garcia hanno conquistato due importanti vittorie nel corso dell’ultimo turno rispettivamente contro Salisburgo e Union Berlin che avvicinano le due formazioni alla qualificazione verso gli ottavi di finale.

Com’è risaputo, l’accesso alla fase ad eliminazione diretta è un obiettivo prioritario per entrambi i club, sia per un discorso di prestigio che per i premi economici legati alla qualificazione stimata sui 10 milioni di euro. Insomma, un bottino importante che sia Inter che Napoli potrebbero pensare di reinvestire – qualora fosse necessario – sul prossimo mercato di gennaio. Entrambe le società, insieme alla Juventus, potrebbero infatti sfidarsi per un nuovo obiettivo individuato in Portogallo.

Stiamo parlando di David Carmo, difensore centrale di proprietà del Porto. Il classe 1999, acquistato dal Braga nell’estate del 2022 per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, è un titolare fisso nello scacchiere di Sergio Conceição. Un vero e proprio gigante del reparto arretrato, come dimostrano i 196 centimetri di altezza. Un prospetto ancora sicuramente molto giovane, ma che dà l’impressione di non aver ancora espresso le sue reali potenzialità.

Calciomercato Juve, sfida a Inter e Napoli per David Carmo

Inter, Juve e Napoli sono dunque le tre formazioni italiane che sono state di recente accostate a David Carmo.

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, i tre club starebbero osservando da vicino nelle ultime settimane il difensore del Porto. Semplici sondaggi sino a questo momento, in attesa di passi ufficiali da parte delle tre società. Ad oggi il valore del ragazzo viene quotato da ‘Transfermarkt’ sui 14 milioni di euro, sebbene i portoghesi difficilmente apriranno ad offerte inferiori ai 20 milioni per un calciatore legato ancora da un lungo contratto con scadenza nel giugno 2027. La speranza del portoghese è quella di sbarcare prima o poi nel campionato italiano, per fare un deciso salto di qualità in una carriera costantemente in crescita anno dopo anno.