Huijsen e i suoi fratelli: Allegri è pronto a metterlo nella mischia

Il centrocampo della Juventus non vive di un periodo particolarmente florido. Vicende extra-campo della quale si è ampiamente dibattuto hanno escluso dalla stagione bianconera sia Paul Pogba, sia Nicolò Fagioli

In attesa di eventuali mosse sul mercato, mister Allegri deve far fronte all’emergenza con chi c’è a Torino. Discorso che si incrocia anche col progetto giovani bianconero: alla vigilia di Milan-Juventus l’allenatore ha annunciato la “promozione” in prima squadra di Nonge.

Della sostenibilità e della necessità di abbassare i costi in casa Juventus ormai lo sanno tutti. Una via, uno strumento per permettere ciò, è dare fiato e forza al settore giovanile. Per rimpinguare la prima squadra e averne un ritorno tecnico o per vendere i cartellini, e averne un ritorno economico. Insomma, un settore giovanile florido permette anche di sgonfiare i costi, costruendosi in casa magari due-tre pedine che possono stabilmente stare tra i grandi.

Un po’ progettualità, un po’ necessità, è quello che sta facendo la Juventus. E della creazione della Next Gen nel 2018 ad oggi si sta rivelando un’arma utile anche per il nuovo corso. La necessità di abbassare il monte ingaggi e di non dare alito a spese folli, se vogliamo aumenta l’importanza del lavoro sul settore giovanile. Il centrcampo della Juventus ha perso due pedine importanti come Pogba e Fagioli. Alla vigilia di Milan-Juventus mister Allegri ha promosso in prima squadra “l’ultimo” giovane. Si tratta di Joseph Nonge Boende, giocatore belga classe 2005 della Next Gen.

Juventus, dalla Next Gen alla prima squadra: chi è Joseph Nonge, ultimo giovane promosso da Allegri

La Juventus si sta distinguendo per avere abbassato l’età media della rosa e per essere riuscita a far esordire due classe 200 come Huijsen e Yilidz. Potrebbe però non essere finita qui. Dalla sfida di San Siro, in rosa c’è anche Nonge.

Kenan Yildiz contro l’Udinese, Dean Huijsen contro il Milan. E potrebbe non essere finita qui. Dopo il forfait di Nicolò Fagioli, seguito a quello di Pogba, Allegri ha nuovamente guardato in Next Gen per trovare nuove forze. E’ stato aggregato alla prima squadra Joseph Nonge, che già in estate si era allenato con la banda del mister livornese. Chi è però il giovane belga, che condivide la propria nazionalità con la Repubblica Democratica del Congo?

Joseph ha una buona struttura muscolare e di ruolo fa la mezzala. Nella scorsa stagione ha giocato prevalentemente nella Primavera/U19 di Paolo Montero, eccezion fatta per una presenza in Serie C. E’ stato paragonato a Pogba per via della sua struttura fisica e delle lunghe leve, ma secondo il mister uruguaiano è più simile al proprio vecchio compagno della Juventus Edgar Davids. Pragoni comunque importanti, che ben descrivono la fiducia dell’ambiente nei confronti del ragazzo cresciuto nell’Anderlecht.