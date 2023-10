Fari sulla Champions: blitz Juve e doppio obiettivo per Giuntoli

Non solo per il mercato invernale: la Juventus è già proiettata sulla prossima estate, due obiettivi nella lista del Dt bianconero Giuntoli

La Juventus studia il colpo a centrocampo da regalare a Massimiliano Allegri per la finestra di gennaio, considerando le squalifiche nel reparto le note vicende extra campo di Fagioli e Pogba.

Il tecnico bianconero ha necessità di nuovi puntelli nel reparto per blindare il discorso Champions e magari dare l’assalto allo scudetto nella corsa al titolo con le altre grande del campionato. Allegri ha la coperta corta in mediana e nelle ultime uscite per necessità ha spostato McKennie nel suo ruolo naturale di mezzala, dopo aver utilizzato lo statunitense prevalentemente sulla corsia destra in questo avvio di stagione. Diversi i nomi sul tavolo per Giuntoli e il braccio destro Manna per rimpolpare il centrocampo di Allegri: da Hojbjerg a Samardzic, passando per De Paul con quest’ultimo che quasi ciclicamente torna sempre nei radar della dirigenza della Continassa.

Calciomercato Juventus, emissari per Neves e Vermeeren in Champions

Oltre al mercato invernale, la ‘Vecchia Signora’ ha iniziato a tessere la tela anche per la sessione estiva e segue per i campi d’Europa i gioielli della Champions.

La Juve programma un colpo ‘alla Giuntoli’ e nel mirino del Dt bianconeri ci sono al momento un paio di profili: Joao Neves e Arthur Vermeeren. Gli osservatori juventini – come scrive ‘Tuttosport’ – hanno assistito nell’ultimo turno ai match di Benfica e Anversa per seguire di due giovanissimi centrocampisti. Neves era stato visionato direttamente da Giuntoli in occasione della sfida dei portoghesi a San Siro contro l’Inter, allo stesso modo non è la prima volta che il belga classe 2005 viene seguito dal vivo dagli scout bianconeri in Champions League. Giuntoli vuole anticipare la concorrenza e si è già mosso per tempo in vista del prossimo luglio, considerando inoltre che la valutazione di Neves e Vermeeren sta lievitando di partita in partita.