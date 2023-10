Caso scommesse, Tonali patteggia: confermate anticipazioni CM.IT su squalifica

Sandro Tonali patteggia sul caso scommesse: trovano conferma le anticipazioni di CM.IT sulla durata della squalifica

Ieri sera, per Sandro Tonali, in Newcastle-Borussia Dortmund di Champions League, 25 minuti di buona intensità in campo, entrando nella ripresa ma non riuscendo, insieme alla sua squadra, a rimontare lo svantaggio maturato nella prima frazione. Molto probabilmente, sarà questa l’ultima gara del centrocampista prima della squalifica in arrivo.

Come noto, il giocatore sarà costretto a un lungo stop per scontare la squalifica relativa al suo coinvolgimento nel caso scommesse. I legali del giocatore, reo confesso, e la Procura FIGC hanno ormai praticamente trovato l’accordo per il patteggiamento e per la durata dello stop. Siamo agli ultimi dettagli da definire, ma, a breve, dovrebbe avvenire la comunicazione ufficiale che fermerà l’ex Milan fino alla prossima stagione.

Tonali, ‘sconto’ sulla squalifica: si scende da 10 mesi, l”accordo’ che coinvolge il Newcastle

Ieri, Calciomercato.it anticipava la squalifica di dieci mesi per Tonali. Una durata che verrebbe confermata dalle indiscrezioni riportate da organi di stampa come la ‘Gazzetta dello Sport’ e il ‘Corriere della Sera’.

Niente Europei dunque per Tonali, che rientrerebbe in campo per la stagione 2024/2025. L’accordo tra il giocatore e la Procura consterebbe di ulteriori otto mesi di pene accessorie, le conferenze in cui Tonali farà da testimonial nelle campagne per sensibilizzare sui rischi del gioco d’azzardo. Con il Newcastle, sarebbe stata trovata un’intesa per partecipare solo alla metà in presenza e per l’altra metà da remoto. Verosimilmente, Tonali potrà allenarsi in questo periodo, ma dovrebbe esserci per lui la sospensione dello stipendio.