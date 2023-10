Caso scommesse, sanzione decisa: ecco la squalifica di Tonali

È arrivato l’accordo per il patteggiamento di Tonali. Dopo Fagioli, decisa la squalifica del centrocampista del Newcastle

È arrivato il verdetto anche per Sandro Tonali. Il centrocampista ha disputato ieri sera la sua ultima partita stagionale con il Newcastle nel ko interno contro il Borussia Dortmund.

Tonali ha patteggiato la sanzione con la Procura federale: 10 mesi di squalifica più 8 commutati in prescrizioni alternative. È questa la decisione della Procura FIGC.

Tonali, out per il resto della stagione, salterà anche Euro 2024 in caso di qualificazione degli Azzurri di Spalletti. Il suo ritorno in campo è dunque previsto per la prossima stagione, nel mese di settembre.

L’annuncio ‘ufficiale’, anticipando il dispositivo della Procura, l’ha dato il presidente FIGC Gabriele Gravina: “Tra la Procura Federale e Sandro Tonali è già stato raggiunto l’accordo, che è avvenuto prima del deferimento. Quindi deve essere avallato dal sottoscritto, cosa che ho già fatto. È previsto un patteggiamento per 18 mesi di cui 8 mesi di attività di recupero, alcune riguarda l’attività terapeutica e almeno 16 incontri in presenza come testimonianza”.