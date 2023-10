Bellanova, numeri e statistiche del giovane e promettente esterno del Torino

Raoul Bellanova è un esterno di difesa o di centrocampo tra i titolari del Torino. Al Fantacalcio merita l’acquisto? Ecco le cifre.

Non molto conosciuto ai più, Raoul Bellanova è un giovane calciatore in forza al Torino. Classe 2000 e originario di Rho, il calciatore – dopo alcune presenze saltuarie nello scorso campionato con la maglia nerazzurra dell’Inter – quest’anno al Torino ha acquisito finora un minutaggio molto maggiore. Il club lo ha preso a titolo definitivo dal Cagliari, versando una cifra pari ad 8 milioni di euro.

In campo Bellanova è un difensore laterale in grado di giocare sia in una linea a quattro che in una linea a cinque, su ambo le fasce. Nel 3-4-2-1 praticato nel Torino gioca un po’ più avanzato, a centrocampo, perché dotato di buona velocità, fisicità e resistenza. Oltre ai compiti difensivi, Bellanova infatti si mostra propenso ad attaccare la profondità.

Il tecnico Juric si è mostrato fiducioso sulle sue capacità, schierandolo in otto partite su otto in questo inizio di stagione, ma le cifre di Bellanova sono confortanti o c’è stato qualche passo falso? Com’è stata la sua prestazione nell’ultimo match contro la Juve? E nelle altre partite del campionato? Inoltre, la sua Fantamedia lascia intendere che di lui al celebre gioco simulativo, ci si può fidare? A queste domande, la nostra sintetica scheda darà tutte le risposte.

Come ha giocato Bellanova nell’ultima partita contro la Juventus?

Un 2-0 nel derby della Mole per i bianconeri che, sostanzialmente, non hanno corso grossi rischi in un match in cui, però, hanno prevalso i demeriti del Torino rispetto ai meriti della Juve. In particolare la difesa granata non è stata lucida in più frangenti, pagando caro alcune sviste ed imprecisioni.

Bellanova non è stato il peggiore del Torino, ma neanche ha fatto una partita sufficiente. Ha subito un’ammonizione per un fallo su Rabiot al 21′ e si è reso protagonista di alcune spinte a destra. Per buona parte dalla gara si è rivelato un muro in contenimento di Kostic, trovando anche qualche momento per spingere sul suo lato. Imprecisioni di troppo però sia al cross che quando ha ricevuto sulla trequarti avversaria.

La valutazione al Fantacalcio non lo premia, essendo pari ad un 5 che – peraltro – è un po’ lo specchio del giudizio complessivo sulla prestazione del Torino.

Bellanova, i voti al Fantacalcio

Juric – dicevamo – lo ritiene al momento un titolare fisso della sua formazione. E Raoul Bellanova, dopo un inizio di campionato sottotono in cui forse ha un po’ pagato l’emozione del debutto, sta lentamente iniziando ad esprimersi meglio.

Schierato finora sempre titolare, in cinque gare su otto è uscito nella ripresa e, se nelle prime tre giornate ha ottenuto un Fantavoto pari a 5,5, meglio è andata nelle due gare successive contro Salernitana e Roma – dove ha ottenuto rispettivamente un 7,5 e un 6.

Nuovi problemi alla sesta giornata, quando il Toro ha sfidato all’Olimpico la Lazio: un 2-0 finale per i biancocelesti su cui Bellanova ha avuto delle responsabilità – alla fine un 4 al Fantacalcio per lui. E’ seguita poi una gara senza voto contro l’Hellas Verona (ingresso al minuto 81) e il derby.

Bellanova nella probabile formazione della partita Torino – Inter

Nell’ultima giornata contro la Juventus l’esterno di centrocampo classe 2000 è stato insufficiente ma – dicevamo – non il peggiore del club. Per questo motivo Juric dovrebbe confermarlo a centrocampo, in vista del ritorno alle gare dopo la pausa per gli impegni della nazionale italiana.

Un difficile impegno per Bellanova e compagni, dato che troveranno un’Inter a caccia di punti e del primato in classifica di Serie A. Il tecnico Ivan Juric schiererà probabilmente un 3-4-2-1, con un ballottaggio a centrocampo che però non riguarda Bellanova:

Milinkovic Savic V; Sazonov, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci/Tameze, Ilic, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata.

Bellanova nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri sintetici di Bellanova nell’inizio di stagione sono i seguenti:

Partite a voto: sette;

Gol: zero;

Assist: uno;

Ammonizioni: tre;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,57.

Bellanova è una scelta affidabile al Fantacalcio?

Il calciatore originario di Rho è un terzino o esterno di centrocampo, con doti di corsa, spinta offensiva, lettura del gioco, cross e dribbling. Non un fenomeno, ma un giocatore duttile e che a Juric potrebbe fare molto comodo nella stagione di Serie A 2023/2024.

Nell’Inter non è riuscito a fare molte presenze e a scalare le gerarchie: quest’anno al Torino avrà presumibilmente più chance di mostrare il suo valore, ed infatti finora è stato titolare. Al Fantacalcio potrebbe rivelarsi una scommessa vincente, tenuto anche conto della giovane età. 2/3 slot pieno al Classic, mentre al Mantra può essere incluso nel pacchetto di esterni, a livello di alternativa.

In sintesi, un acquisto che vale non più di 25 crediti sia al Fantacalcio Classic che al Mantra, per un giocatore che potrebbe anche essere una delle rivelazioni di questo campionato.