Balla in tribuna con la bandiera bianconera: la giornalista diventa virale

Non è passata inosservata la giornalista che, allo stadio, si è presentata con la bandiera bianconera e si è messa a ballare

Nella serata di ieri si sono giocate le partite di Champions League; nel girone del Milan, sconfitto tre a zero in casa del PSG, si disputava anche la sfida tra Newcastle e Borussia Dortmund. Match particolarmente importante all’interno di un girone che potrebbe decidersi negli ultimi novanta minuti. I padroni di casa, dopo la vittoria con il PSG, volevano vincere per andare ancora più vicini alla qualificazione agli ottavi di finale; discorso diverso per il Dortmund a cui serviva un successo dopo un punto nei primi centottanta minuti.

Giocare al St. James’ Park non è per nulla semplice ma, nel finale del primo tempo, il Borussia Dortmund ha trovato il gol valso la vittoria. Un successo importantissimo per il club tedesco e che complica ulteriormente quello che, probabilmente, è il girone più difficile ma anche più bello di tutta la Champions League.

Il Newcastle bisogna dire come non sia stato neanche troppo fortunato; nella ripresa, infatti, sono stati due i pali colpiti dai ragazzi di Eddie Howe a cui bisogna aggiungere anche la poca freddezza in alcune circostanze. Una serata, dunque, negativa nonostante ci siano ancora possibilità per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale. La sconfitta dei Magpies è stata resa più dolce da quanto successo sugli spalti; episodio che, di certo, non è passato inosservato.

Newcastle, la giornalista balla in tribuna: la ricostruzione

Tornato in Champions League dopo tanto tempo, la cornice di pubblico al St. James’ Park è, a dir poco, meravigliosa. Il pubblico sostiene la squadra dal primo all’ultimo minuto con la voglia di andare a rappresentare il classico uomo in più. Contro il Borussia Dortmund, come riportato da thesun, era presente sugli spalti una tifosa speciale in più a sostenere il Newcastle.

Stiamo parlando di Lynsey Hipgrave, presentatrice di Tnt Sports che è stata vista ballare in tribuna mentre sventolava la bandiera del Newcastle. Nella sua serata libera, Lynsey Hipgrave ha scelto di stare vicino alla sua squadra seguendola dagli spalti dello stadio. Per testimoniare la sua presenza al St. James’ Park ha voluto anche utilizzare i social andando a twittare tutta la sua emozione e la sua felicità. E’ sempre bello andare a vedere la propria squadra allo stadio e vivere determinate emozioni; Lynsey Hipgrave ha passato una serata indimenticabile se non fosse per il risultato, unica nota negativa nella notte di Champions League.