Anguissa, numeri e statistiche del centrocampista camerunense

Il centrocampista Anguissa è un perno del Napoli anche in questa stagione di A. Al Fantacalcio va acquistato ad occhi chiusi?

Alla terza stagione consecutiva nel Napoli, dopo un’annata in cui in campionato è stato titolare assai spesso, il classe 1995 André-Frank Anguissa continua a rappresentare un elemento di prim’ordine nella formazione del Napoli allenato dal tecnico Garcia.

Il camerunense è un centrocampista alto e dal fisico robusto, impiegato principalmente davanti alla difesa – o come mezzala – complementarmente a compagni di reparto più tecnici o con doti di regia. Di discreto talento, con ottima resistenza e corsa e capace nel rubare palloni, in questo campionato Anguissa ha giocato in otto gare su nove, quasi sempre partendo titolare.

La scheda che segue farà il punto proprio su di lui, indicando qual è stata la valutazione al Fantacalcio nell’ultima partita a cui ha preso parte, ma anche darà alcuni altri numeri e statistiche utili ai Fantallenatori: Anguissa resta una valida carta da giocarsi al celebre gioco simulativo? Scopriamolo.

Come ha giocato Anguissa nell’ultima gara contro la Fiorentina?

Per problemi fisici il camerunense non ha giocato nella nona giornata di Serie A, pertanto l’ultima partita in cui è stato visto in campo risale all’8 ottobre scorso, giorno in cui i partenopei hanno affrontato la Viola.

La prestazione del club che ha vinto l’ultimo Scudetto non è stata all’altezza della situazione, ma tra i giocatori che hanno deluso di meno c’è proprio Anguissa: per lui poco più di mezz’ora in campo a causa di problemi muscolari che l’hanno costretto alla sostituzione anticipata, ma anche impegno e dedizione fino all’infortunio. Come i compagni, ha subito il bell’avvio di partita della Fiorentina e ha avuto non poche difficoltà sia in copertura che in costruzione.

Tuttavia il Fantavoto è stato pari ad un sei, assegnato più che altro per l’impegno messo fino alla sostituzione.

Anguissa, i voti al Fantacalcio

Nelle otto gare a cui ha preso parte finora, il camerunense Anguissa è sceso soltanto in due casi sotto la sufficienza. Alla terza e quarta giornata contro Lazio e Genoa non ha affatto brillato, ricevendo un Fantavoto pari a cinque. Ma anche lui ha pagato il non facile avvio di campionato di A da parte del Napoli.

Meglio è andata nelle partite successive, in cui il calciatore ha fatto prestazioni discrete. In particolare negli ultimi tempi il suo miglior risultato è stato in Lecce – Napoli, alla settima giornata, in cui ha ottenuto un 6,5. Ovvero lo stesso voto che già prese alla seconda di campionato contro il Sassuolo.

In generale Anguissa è un giocatore su cui il tecnico Garcia ha dimostrato di puntare, rappresentando – oltre che un giocatore propositivo – un muro davanti alla difesa.

Anguissa nella probabile formazione Napoli – Milan

Nel decimo turno del massimo torneo calcistico nazionale, il Napoli si scontrerà con il Milan, altra squadra affamata di punti.

Ebbene, Anguissa continua ad essere infortunato e, dunque, la sua presenza come titolare è esclusa nel prossimo match. A maggior ragione non giocherà nell’impegno infrasettimanale di Champions contro l’Union Berlino.

Ebbene, la possibile o probabile formazione degli azzurri partenopei contro il Bologna potrebbe essere la seguente:

Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui – Zielinski, Lobotka, Cajuste – Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Infortunato anche Osihmen, in attacco si profila un possibile ballottaggio tra Raspadori e Simeone, con il primo in leggero vantaggio.

Anguissa nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Ovviamente le cifre sintetiche non possono costituire una valutazione dettagliata su ogni singolo atleta, ma aiutano di certo ad avere un quadro generale sul giocatore, anche in ottica Fantacalcio. Ecco dunque le cifre sul camerunense Anguissa in questo inizio di campionato di Serie A:

Partite a voto: otto;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: zero;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,88.

Anguissa è un acquisto affidabile al Fantacalcio?

Nella scorsa stagione Anguissa è stato uno degli uomini chiave per la vittoria dello Scudetto. 36 gare a voto, 3 gol, 5 assist e una Fantamedia pari a 6,60 dicono molto del rendimento del giocatore.

Quest’anno il centrocampista non è partito con la verve che l’aveva contraddistinto per larga parte della passata stagione, ma le qualità non si discutono: Anguissa è un centrocampista fisico di interdizione, che può giocare sia in una mediana a due che a tre, contribuendo sia a coprire che a iniziare la manovra. Inoltre, sa giocare anche come mezz’ala.

Tra le qualità la resistenza, il senso della posizione, l’abilità nei contrasti e nel recupero palla, ma anche l’abilità a smarcarsi in appoggio e tra le linee, dando sempre una soluzione di passaggio agevole per i compagni di squadra. Sa rivelarsi altresì efficace nel tiro dalla distanza.

Dovesse ripetersi ai livelli della passata stagione, il suo acquisto al Fantacalcio sarebbe quasi obbligatorio, ma non è esclusa una stagione un po’ sottotono visto l’exploit della precedente. Meglio non esagerare dunque: in particolare al Fantacalcio Classic, Anguissa è un 5 slot pieno per non più di 30/35 crediti su 1000. Al Mantra cresce l’interesse essendo una M: il camerunense vale una prima scelta, ma per non più di 40/45 crediti.