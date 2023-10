Si fa male durante il riscaldamento: nuova tegola per il Milan

Costretto ad alzare bandiera bianca poco prima di entrare in campo: emergenza per il Milan. Ecco cosa è successo

Primi 80 minuti piuttosto difficili per il Milan. Dopo un inizio incoraggiante, infatti, al ‘Parco dei Principi’ il Psg sta imponendo la sua legge, grazie alle reti messe a segno da Mbappé e Kolo Muani.

I parigini, pur non fornendo una prestazione entusiasmante sotto il profilo del gioco, sono riusciti ad approfittare delle ingenue disattenzioni evidenziate dagli uomini di Pioli. Gelati da Mbappé, i rossoneri hanno progressivamente prestato il fianco alle ripartenze fulminee della compagine di Luis Enrique. Incapace di organizzare una vera e propria reazione organizzata, nel secondo tempo il Milan ha rischiato di capitolare definitivamente, salvato soltanto da un paio di prodezze di Maignan.

Come se non bastasse, nel segmento conclusivo dell’incontro, per l’assalto finale Pioli non ha potuto gettare nella mischia neanche Jovic. Come evidenziato da ‘Amazon Prime Video’, l’attaccante serbo, dopo aver accusato un problema di natura muscolare durante il riscaldamento, sarebbe rientrato immediatamente negli spogliatoi. Le condizioni di Jovic potrebbero essere valutate nel corso delle prossime ore. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno ulteriori novità concrete sotto questo punto di vista.