Richieste accettate e affare fatto: nuova squadra per l’ex Milan

Le parti sarebbero molto vicine a trovare l’accordo definitivo per l’approdo del difensore svincolato

Non ha lasciato grandi ricordi in Serie A. 56 presenze suddivise in tre stagioni tra Genoa e Milan all’inizio della sua carriera. Oggi a 35 anni è pronto a firmare il contratto con la sua nuova squadra.

Stiamo parlando di Sokratis Papastathopoulous, esperto difensore greco, attualmente svincolato, che è molto vicino all’accordo con il Betis. Il calciatore, rimasto senza squadra dopo l’ultima esperienza all’Olympiakos, potrebbe presto essere a disposizione di Manuel Pellegrini, alla ricerca di un centrale per completare il reparto. Nella buona riuscita della trattativa sarà fondamentale proprio la volontà dell’ex Milan, che sarebbe disposto ad abbassare le sue richieste economiche pur di accasarsi in Spagna. Dopo un accordo iniziale infatti, i rapporti tra il club e gli agenti del calciatore si erano raffreddati a causa delle pretese degli intermediari, ritenute eccessive dalla formazione di Pellegrini. Ora, come riportato da ‘todofichajes.com’, la firma sembra molto vicina, con il greco che sarebbe pronto a legarsi al club iberico per due stagioni.

L’anno dello scudetto al Milan

Sebbene Papastathopoulous non abbia trovato troppo spazio in campo, collezionando 5 presenze in campionato e 2 in coppa Italia, può vantare nel suo palmares la vittoria dello scudetto con il Milan.

Il centrale greco, acquistato nell’estate del 2010 dal Genoa, faceva infatti parte di quella formidabile rosa allenata da Max Allegri che vinse la Serie A 2010/2011. Il roster dei rossoneri, che avevano a disposizione gente come Alessandro Nesta e Thiago Silva, giustifica le poche partite disputate dal giovane difensore, che aveva davanti a sè dei veri e propri mostri sacri.