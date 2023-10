Psg-Milan, Donnarumma in campo: l’accoglienza dei tifosi rossoneri

I tifosi del Milan hanno subito intonato cori contro l’ex portiere rossonero, nel momento del riscaldamento

Gli è bastato mettere piede in campo, per il riscaldamento, per ricevere i primi insulti da parte dei tifosi del Milan.

L’accoglienza per Gianluigi Donnarumma è stata così quella attesa: lo spicchio dei sostenitori del Diavolo, arrivato al Parco dei Principi, ha, infatti, intonato subito il coro “Donnarumma figlio di pu****a”. Poi hanno fatto seguito anche altri insulti, “Donnarumma pezzo di m**da” e “Donnarumma infame”.

Psg-Milan, Donnarumma nel mirino dei tifosi rossoneri

Si aspetta un match davvero caldo, dunque, per l’estremo difensore del Psg, che lasciò il Milan a parametro zero, nell’estate 2021.

Una scelta che i tifosi rossoneri non hanno mai mandato giù. Il 7 novembre, poi, ci sarà la prima partita a San Siro, la quarta della fase a gironi di Champions League, da avversario per Donnarumma e in questa circostanza l’ambiente sarà sicuramente ancora più caldo. Il rischio che l’intero stadio lo fischi, infatti, è davvero concreto.

Ma non è certo la prima volta che il portiere del Psg viene contestato dai tifosi del Milan: il classe 1999 è stato preso di mira tutte le volte che ha giocato al Meazza con la maglia della Nazionale italiana.