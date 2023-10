PAGELLE e TABELLINO Psg-Milan 3-0: Leao smarrito, Dembele imprendibile

Pagelle, voti e tabellino di Psg-Milan, match del Parco dei Principi valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League

Il Milan perde malamente a Parigi. Troppo forte il Psg, che conquista la vittoria con un netto 3 a 0.

Il gol che sblocca il match arriva alla mezzora del primo tempo: a segnare è proprio lui, Mbappe, che batte un incolpevole Mike Maignan. Il raddoppio arriva al 52′ con Kolo Muani, il più lesto a raccogliere una respinta del portiere francese. Nel finale c’è anche il 3 a 0 di Lee, che chiude definitivamente i conti.

Ecco i voti:

PSG

Donnarumma 6

Hakimi 6 –

Marquinhos 6,5

Skriniar 6,5

FLOP L. Hernández 6 – Difficile bocciare qualcuno in un match vinto nettamente dal Psg. Il peggiore, molto probabilmente, è l’ex Bayern Monaco, che si limita a fare il compitino e non è sempre perfetto su Pulisic.

Zaïre-Emery 7,5

Ugarte 6,5 -Dal 70′ Ruiz 6

Vitinha 6,5

TOP Dembélé 7,5 – Anche più di Mbappe. Mette costantemente in difficoltà la difesa del Diavolo con la sua velocità. Trova il gol, ma gli viene annullato per fuorigioco. Theo Hernandez è sempre in difficoltà e non riesce a spingere. Ritrovato, dopo un periodo non facilissimo. Dal 70′ Lee 7

Kolo Muani 7 – Dall’80’ Ramos s.v.

Mbappé 7

All. Luis Enrique 7

MILAN

TOP Maignan 6,5 – E’ senza dubbio il migliore del Milan. Il portiere francese si mette in mostra nel finale con un super intervento sul tiro di Mbappe. L’ex Lille non ha grandi colpe in occasioni dei gol subiti, anche se nel secondo potrebbe respingere più lateralmente. Riesce, inoltre, a mandare in porta Pulisic, con un lancio millimetrico.

Kalulu 5,5

Thiaw 5 – Dal 45′ Calabria 6

Tomori 4,5 – Dal 90′ Kjaer s.v.

Hernandez 4,5

Musah 5,5 – Dal 77′ Pobega s.v.

Krunić 4,5 – Dal 77′ Adli 6

Reijnders 5

Pulisic 5

Giroud 5,5

FLOP Leao 4,5 – Prova da dimenticare per il portoghese che perde il duello a distanza con Mbappe. Il dieci rossonero non riesce a lasciare il segno anche se le occasioni non gli mancano. Tante scelte sbagliate, come al 78′ quando decide di calciare verso la porta anziché servire Giroud libero. Non incide, nonostante qualche buono spunto sulla fascia, e appare spesso irritante.

All. Pioli 4,5

TABELLINO

PSG-MILAN 3-0

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Škriniar, L. Hernández; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé. A disp.: Letellier, Tenas; Mukiele; Danilo, Fabián Ruiz, Lee, Soler; Barcola, Ramos. All.: Luis Enrique.

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, T. Hernández; Musah, Krunić, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Calabria, Florenzi, Kjaer; Adli, Pobega; Jović, Traorè. All.: Pioli.

Arbitro: Slavko Vinčić (SVN).

GOL: 32′ Mbappe (P), 52′ Kolo-Muani (P), 88′ Lee

AMMONITI: 4′ Thiaw (M), 6′ Krunic (M), 16′ Hakimi (P), 43′ Dembélé (P), 60′ Tomori (M), 61′ Kalulu (M)

ESPULSI: