L’Udinese ha scelto: UFFICIALE il ritorno di Cioffi

Il club friulano ha annunciato il nuovo tecnico che prenderà il posto di Andrea Sottil in panchina

E’ appena diventato realtà il ritorno di Gabriele Cioffi sulla panchina dell’Udinese. Dopo aver comunicato l’esonero di Andrea Sottil nelle scorse ore, il club friulano ha deciso di concedere ufficialmente una nuova chance al tecnico che nella stagione 2021/22 aveva già allenato con buoni risultati la formazione bianconera.

Lo stesso non si può dire invece della sua ultima avventura in panchina risalente alla passata stagione alla guida del Verona. In quel caso, infatti, l’allenatore era stato esonerato già ad inizio ottobre a seguito dei risultati deludenti ottenuti con soli cinque punti conquistati in nove partite di campionato.

Questo il comunicato con cui l’Udinese ha annunciato il ritorno ufficiale di Cioffi: “Udinese Calcio è lieta di annunciare la nomina di Gabriele Cioffi come nuovo allenatore della prima squadra. Ha siglato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2024 con un’opzione per un’ulteriore stagione sportiva”.