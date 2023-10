Il PSG seguirà da vicino Theo Hernandez: il francese può ritrovare il fratello

Il PSG, che ospita il Milan di Stefano Pioli, seguirà con particolare attenzione la prestazione di Theo Hernandez: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Serata di gala per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, reduci da due pareggi per 0-0 nelle prime due giornate della fase a gironi di Champions League, sono chiamati ad una prova della verità al Parco dei Principi in casa del PSG di Luis Enrique.

Il club francese, che in Ligue 1 sta vivendo qualche difficoltà, ha vissuto una grande rivoluzione nell’ultima estate di calciomercato, e con il campione d’Europa nel 2015 con il Barcellona è tornato a caccia dell’obiettivo grosso in questa stagione. Stasera i parigini affronteranno il Milan e seguiranno con attenzione anche la prestazione di Theo Hernandez, terzino sinistro rossonero che, in caso di trasferimento in Francia ritroverebbe suo fratello Lucas, difensore tornato in patria dopo l’esperienza, decisamente positiva, con la maglia del Bayern Monaco. Il PSG infatti sta seguendo già da tempo Theo che, con la casacca del Milan, è arrivato alla quinta stagione, sempre in crescendo nonostante un inizio non particolarmente entusiasmante in questa.

Theo può ritrovare Lucas al PSG: i dettagli

Il PSG, in tutte le finestre di calciomercato, è sempre uno dei club più attivi sia in entrata che in uscita. La squadra francese, che quest’anno ha sensibilmente ringiovanito la rosa, potrebbe anche, soprattutto nella prossima estate dei trasferimenti, fare una puntata sul profilo di Theo Hernandez. Il terzino sinistro francese ha un valore di circa 60 milioni di euro ed un contratto in scadenza con il Milan nel 2026. A Parigi ritroverebbe il fratello Lucas che sta già facendo molto bene con la maglia del PSG.

Il Diavolo, in ogni caso, non ha intenzione di privarsi facilmente di un elemento fondamentale come Theo Hernandez tant’è che la valutazione è decisamente alta. Inoltre il PSG sta cambiando un po’ la sua politica, sarà quindi da analizzare la volontà da parte della società transalpina di operare una spesa così onerosa.