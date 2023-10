De Paul per Allegri: Giuntoli studia il capolavoro

Tra le idee della Juventus per gennaio c’è anche quella di arrivare a Rodrigo De Paul, ma serve un capolavoro di Giuntoli

Il mercato di gennaio si avvicina sempre di più e, anche se mancano ancora oltre due mesi, la Juventus si candida già ad essere una delle protagoniste. I casi Fagioli e Pogba mettono la dirigenza bianconera nelle condizioni di dover fare, ma anche di poter fare, un acquisto nel mercato invernale.

Tra le idee valutate dalla coppia formata da Giovanni Manna e Cristiano Giuntoli c’è anche Rodrigo De Paul. L’argentino classe ’94 ha tutte le caratteristiche ricercate dalla Vecchia Signora per il centrocampo: un giocatore che sappia strappare e far fare il salto di qualità nella metà campo offensiva. In stagione ha giocato 7 partite con l’Atletico Madrid, mettendo a disposizione di Simeone già 2 assist. Per riuscire ad arrivare a De Paul, però, servirà un capolavoro di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna: la situazione.

De Paul piace, ma convincere l’Atletico sarà un’impresa: Samardzic osserva

Nella giornata di ieri, su Calciomercato.it, vi abbiamo raccontato nel dettaglio com’è la situazione in casa Juventus per il centrocampo: convincere l’Atletico Madrid a lasciar partire De Paul in prestito a gennaio è molto complicato. Nel caso, potrebbe essere un affare da ultimissimi giorni di mercato invernale.

In tutto questo, chi osserva la situazione con una certa soddisfazione è Lazar Samardzic. Il gioiellino classe 2002 è rimasto ad Udine dopo che la trattativa con l’Inter è saltata in extremis, ma la voglia di fare il grande salto è rimasta intatta. Dal bianconero dei friulani a quello del club più vincente della storia del calcio italiano sarebbe un passaggio naturale per un giovane di grande talento e di estrema ambizione. A differenza dell’Atletico Madrid, poi, l’Udinese è anche maggiormente disposta a lasciar partire il giocatore in prestito con un obbligo di riscatto fissato per la prossima estate. Anche in questo caso si tratterebbe di un capolavoro di Giuntoli, che sta lavorando per consegnare ad Allegri un colpo in grado di impreziosire l’undici della Juventus.