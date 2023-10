“Basta”: ‘cacciato’ via durante Psg-Milan

Cacciato via dal campo dopo il primo tempo di Paris Saint-Germain-Milan: nessuna comprensione per il calciatore rossonero

Non un’impresa semplice per il Milan contro il Paris Saint-Germain di Kylian Mbappe. Dopo due pareggi consecutivi, i rossoneri hanno la necessità di conquistare punti a Parigi per non veder crollare le possibilità di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Il primo tempo però, nonostante la buona volontà dei rossoneri, ha mostrato un Kylian Mbappe difficile da tenere per la retroguardia di Pioli. Proprio il fuoriclasse francese ha sbloccato la partita intorno alla mezz’ora di gioco, approfittando di un errore in uscita del Milan.

Il centrocampo è la zona di campo dove potrebbe decidersi la partita ed è proprio lì che il popolo rossonero ha individuato l’uomo da far uscire immediatamente dal terreno di gioco: Rade Krunic. Il bosniaco, già criticato contro la Juventus, è stato protagonista di una prestazione con qualche errore di troppo ed è stato subito preso di mirata dai tifosi.

Psg-Milan, tutti contro Krunic: “Sbaglia tutto”

Le critiche che piovono su Rade Krunic non sono certo poche e qualcuna anche pesante. C’è chi si limita ad un “basta, ti prego” e chi ironizza sulla sua presenza in campo: “Se non ci fosse, saremmo una buona squadra”. Su X il trattamento riservato all’ex Empoli non è dei migliori e c’è anche chi non lo vorrebbe più vedere in campo: “Krunic non devi giocare più”.

Un ritornello che è comparso spesso sui social durante i primi quarantacinque minuti di gioco: “È una roba da far venire il latte alle ginocchia – scrive un utente che aggiunge anche un passaggio sulla possibile cessione estiva-: non capisco perché ce lo siamo tenuti quando potevamo spedirlo in Turchia“.

