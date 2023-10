Salta un’altra panchina, ecco il comunicato UFFICIALE

Altro cambio in panchina; ennesimo esonero all’interno di una stagione iniziata non nel migliore dei modi per gli allenatori

La Serie B è uno dei campionati più complicati che ci siano; torneo lungo, ricco di sorprese e con la possibilità di continui cambiamenti giornata dopo giornata. Tra le squadre in grande difficoltà, in questa prima parte di stagione, è senza ombra di dubbio la Feralpisalò. Il club ha disputato dieci partite ottenendo solamente cinque punti: una vittoria (contro il Lecco), due pareggi e sette sconfitte.

Difficoltà anche a livello realizzativo; le reti fatte sono solamente cinque mentre i gol subiti diciannove; inizio a dir poco negativo per una squadra che ha, come obiettivo principale, quello di ottenere la salvezza. Nell’ultima sfida di campionato, la Feralpisalò ha perso in casa del Catanzaro con un netto tre a zero; sconfitta pesante con il club che si è trovato costretto a prendere una decisione tanto drastica quanto necessaria.

Feralpisalò, esonerato Stefano Vecchi: individuato il sostituto

Nella speranza di dare una scossa e trovare il modo di uscire da questo periodo, il club ha sollevato dall’incarico Stefano Vecchi; salta, dunque, un’altra panchina dopo quanto successo nel massimo campionato italiano dove abbiamo assistito a due avvicendamenti. Quella della Feralpisalò è una decisione sicuramente sofferta considerando come l’allenatore sia stato il principale artefice della storica promozione (la prima) in Serie B. La gratitudine verso questo tecnico resta immensa ma ora serviva prendere una decisione per il bene della squadra e nella speranza di poter iniziare a fare punti.

La società, come riportato da Sky, ha individuato il sostituto; l’allenatore scelto per andare a guidare il club è Marco Zaffaroni. A lui il difficile compito di guidare la Feralpisalò verso la salvezza; il tecnico ha diverse esperienze da allenatore con l’ultima vissuta sulla panchina del Verona. Esperienza, dunque, al servizio di una squadra obbligata a cambiare passo a partire dalla prossima giornata di campionato.

Il calendario mette di fronte la Feralpisalò alla Reggiana avanti in classifica di sei punti; può essere considerato come uno scontro diretto e per questo la squadra è obbligata a reagire ottenendo i tre punti. La salvezza, come detto, resta impresa complicata ma chi ben comincia è a metà dell’opera e allora serve partire con una vittoria nella prossima partita di campionato senza dimenticare un tecnico, Stefano Vecchi, che resterà per sempre nella storia di questo club.