Riecco Morata: arriva a gennaio a prezzo di saldo

Il nome di Alvaro Morata torna ad essere accostato alla Serie A: lo spagnolo può tornare a prezzo di saldo, lo scenario

Un’estate con la valigia in mano, senza però che venisse mai recapitato il biglietto per partire verso una qualsivoglia destinazione. Alvaro Morata ha trascorso i mesi estivi da partente con la Serie A che lo reclamava a gran voce.

I tempi e per motivi diversi un po’ tutte le big, dalla Juventus al Milan, passando per Inter e Roma, hanno accarezzato l’idea di riportare in Italia il numero 9 dell’Atletico Madrid. Un’idea che non è mai diventata realtà con il 30enne che alla fine è rimasto agli ordini di Diego Simeone.

Il Cholo non può che ringraziare visto il rendimento che fin qui ha avuto Morata: già sette gol in 9 partite sono un bottino importante, che ha spinto l’Atletico a ragionare anche su un possibile rinnovo.

Con il contratto in scadenza a fine stagione, per Morata l’intesa per prolungare con la società non c’è ancora ed ecco tornare a galla le voci su un possibile nuovo trasferimento. Dove? Ovviamente in Italia.

Calciomercato Juventus, riecco Morata: idea per gennaio

Potrebbe essere la Juventus la squadra a provare nuovamente a riportare in Serie A Alvaro Morata. Questo è quanto sostiene ‘elnacional.es’, secondo cui la società bianconera sarebbe pronta a riabbracciare l’attaccante a parametro zero quest’estate, ma non solo.

L’idea sarebbe anche quella di provare a convincere l’Atletico Madrid a cederlo in inverno davanti ad una cifra davvero bassa visto il contratto in scadenza dopo solo sei mesi. Uno scenario quest’ultimo complicato da realizzarsi, visto che Giuntoli alla riapertura del mercato dovrà sistemare il centrocampo dove mancheranno a lungo Pogba e Fagioli.

Inoltre, il reparto offensivo è al momento al completo e un arrivo di Morata potrebbe esserci soltanto con la cessione di uno tra Vlahovic, Kean e Milik. Discorso diverso in estate, quando un’occasione come quella di Morata gratis potrebbe essere colta a volo.