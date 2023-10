Panchina a rischio in Serie A, c’è l’ultimatum: quattro gare per l’addio

Altra panchina a rischio nel campionato di Serie A, ultime quattro partite che saranno decisive per il futuro dell’allenatore

Il campionato di calcio è appena ripartito, dopo la pausa per le nazionali, e i risultati del weekend sono già stati piuttosto importanti per l’alta classifica ma anche per dare indicazioni precise sullo stato di forma di squadre già traballanti prima della sosta. Con gli allenatori a finire, inevitabilmente, ancora nel mirino.

Diverse le panchine il cui futuro è in bilico, in questo momento. In particolare, c’è una squadra che sta vivendo un grosso momento di difficoltà, con risultati che non stanno corrispondendo alle attese di inizio stagione. La sconfitta in questo fine settimana ha accentuato la situazione di crisi e messo seriamente a rischio la posizione del tecnico, che ora si gioca tutto.

Torino, Juric sull’orlo del precipizio: quattro gare per invertire la rotta o sarà esonero

Parliamo di Ivan Juric, che con il Torino non vince da cinque gare in campionato, in cui ha racimolato appena due punti. Con un calendario complicato, è vero, ma i granata appaiono decisamente sotto tono.

Il Torino ha segnato appena sei reti, solo Udinese, Empoli e Cagliari hanno fatto peggio. Il gol manca dal pari con la Roma alla quinta giornata, poi più nulla. Contro l’Inter, lo 0-3 è apparso anche troppo severo, dopo una ottima prima parte di gara, sta di fatto però che la squadra è in netta involuzione. Al momento, secondo ‘Tuttosport’, Cairo non pensa ancora all’esonero ed è fiducioso sul fatto che la squadra possa risollevarsi, ma 9 punti in nove giornate sono davvero pochi. Quindi, le prossime quattro gare (con Lecce, Sassuolo e Monza in campionato e con il Frosinone in Coppa Italia) saranno determinanti per il futuro. Come eventuale sostituto, piacerebbe Tudor, anche se non sarebbe facile, nel caso, convincere l’ex tecnico del Marsiglia.