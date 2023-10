Milan-Juventus, furia contro Pioli: “Sette mesi e te ne vai”

La gestione di Stefano Pioli nella serata di ieri del Milan contro la Juventus di Massimiliano Allegri non è stata particolarmente apprezzata da alcuni tifosi rossoneri: le ultimissime notizie

La vittoria a Genova in casa del Genoa firmata dal gol di Christian Pulisic, attaccante esterno americano, sembrava essere la rampa di lancio per il Milan per blindare il primo posto e provare anche ad allungare sull’Inter di Simone Inzaghi nelle giornate di rientro dalla sosta per le nazionali. Invece le cose sono in maniera un po’ diversa.

Il Diavolo infatti, vittima dell’espulsione di Thiaw al 40esimo minuto del primo tempo, nella serata di ieri ha dovuto giocare una partita in apnea contro la Juventus di Massimiliano Allegri e alcune decisioni tattiche, a partire dal centrale tedesco fino alle sostituzioni operate da Stefano Pioli, non sono state troppo gradite da alcuni tifosi del Milan che sono tornati a scagliarsi contro l’allenatore parmigiano reo, secondo loro, di una gestione assolutamente sbagliata e troppo raffazzonata soprattutto nei big match dove i rossoneri finora hanno raccolto zero punti fra Inter e Juventus.

La furia dei tifosi su X: “Pioli, sette mesi e te ne vai”

Sono stati molti i messaggi polemici dei tifosi del Milan e non solo nei confronti della gestione tecnica e tattica di Stefano Pioli. I rossoneri, che al momento occupano la seconda piazza in classifica, sono sprofondati di nuovo in un momento di difficoltà e, se poi consideriamo il calendario, le cose potrebbero ancora terribilmente peggiorare. Mercoledì infatti c’è il PSG in Francia, mentre domenica sera sarà la volta della trasferta in casa del Napoli di Rudi Garcia.

Due sfide cruciali per l’annata del Diavolo, anche se alcuni tifosi su X sembrano aver già preso la loro decisione. “Sette mesi e te ne vai”. Questo è uno dei tweet se si spulcia l’hashtag #PioliOut, di tendenza in queste ore successive al ko di San Siro. Altri invece sono stati forse ancora più pesanti: “Allenatore mediocre e arrogante”. E c’è anche chi dice: “Tecnico da piccola realtà”.

ECCO ALCUNI TWEET

1 anno in panchina senza motivo Pioli è un allenatore mediocre e arrogante #PioliOut https://t.co/dHWwGWsLxP — Giuseppe Natalino #PioliOut (@NatalinoGiuse) October 15, 2023

Il #Milan ha vinto il 19esimo non grazia a #Pioli ma nonostante Pioli. Per favore qualcuno mandi via questo mediocre e il suo staff atletico da Milanello. #PioliOut — Felice Luca Maglione (@feliceluca87) October 23, 2023