Milan in ansia per Loftus-Cheek: i conti non tornano

Il centrocampista inglese rischia di saltare anche il match contro il Psg. Il Diavolo deve fare i conti con un centrocampo che non segna

Non c’è molto tempo per analizzare la partita di ieri contro la Juventus. Stefano Pioli e il suo Milan devono già pensare alla sfida di mercoledì contro il Psg. Ma il ko di ieri, arrivato dopo essere rimasti in dieci e con un tiro deviato, fa parecchio male. Il Diavolo, però, ha dimostrato di sapersi rialzare in fretta e in Champions League servirà un grande Milan per tornare a casa con qualche punto.

Servirà che qualcuno, finalmente, riesca a trovare la via della rete. In Europa la squadra di Pioli, dopo due partite, è ancora a secco. Il problema del gol dalle parti di casa Milan continua dunque a tener banco. Gli attaccanti Leao (3 gol), Giroud (4), Pulisic (4) e Okafor (2), hanno fin qui segnato 13 gol. Un bottino non certo entusiasmante, ma in linea con quanto atteso. A mancare, oltre alle reti del vero bomber che il tifoso ormai aspetta da anni, sono i gol dei centrocampisti.

In questi giorni si sono esaltate le qualità di Tiijani Reijnders, ma l’olandese ha mostrato grande imprecisione sotto porta ed è ancora a secco al pari di Yunus Musah.

Con il passaggio al 4-3-3 e con le mezzali, chiamate ad inserirsi e a riempire l’area di rigore, ci si aspettava un maggiore contributo. Ad oggi, dopo 11 partite, l’unico centrocampista ad aver segnato è Ruben Loftus-Cheek. L’inglese ha timbrato il cartellino, con il grande tiro da fuori contro il Cagliari, poi è arrivato lo stop per infortunio, che sta tenendo in ansia i tifosi del Milan, oltre che Stefano Pioli.

Milan, ansia Loftus-Cheek: recupero in bilico

L’ex Chelsea è forse, quello, che per caratteristiche è più propenso a trovare la via della rete, ma contro il Psg potrebbe non esserci.

Ieri il tecnico di Parma, in conferenza stampa, non ha dato certezze. Il suo rientro appariva imminente, ma “Loftus-Cheek va a giorni alterni e non ci sono garanzie in merito ad un recupero per Parigi per via di un’infiammazione“. Il suo recupero sarebbe fondamentale: al Milan serve la sua fisicità e i suoi gol (ha promesso di arrivare in doppia cifra). Ma Pioli si augura di avere un contributo sotto porta anche dai Reijnders e Musah, che fin qui sono stati davvero imprecisi. In zona realizzata ci si può aspettare un contributo anche da Pobega, che in passato ha dimostrato di poter far qualche gol.