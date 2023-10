Milan, è ancora out: il Psg è lontano

Il giocatore anche oggi non si è allenato con il resto della squadra. Difficile il suo recupero per la Francia

Il Milan dopo il ko contro la Juventus è tornato ad allenarsi in vista della trasferta di Champions League contro il Psg.

La squadra che ha giocato ieri a San Siro, contro i bianconeri, ha svolto un lavoro di scarico, ma le attenzioni principali erano chiaramente rivolte a Ruben Loftus-Cheek. Dopo le parole di Stefano Pioli, che in conferenza stampa ha messo in forte dubbio la presenza dell’inglese per via di un’infiammazione, è cresciuta la preoccupazione da parte dei tifosi.

Psg-Milan, Loftus-Cheek sempre in dubbio

“Va a giorni alterni”, aveva poi aggiunto il tecnico di Parma. Oggi, dunque, si aspettavano news in merito all’ex Chelsea.

News che puntualmente sono arrivate, ma non sono buone: Loftus-Cheek, come appreso da Calciomercato.it, infatti, ha continuato un lavoro personalizzato. La sua presenza contro il Psg è dunque in forte dubbio. Domani alla vigilia della sfida, valevole per la terza giornata della fase a gironi, se ne saprà chiaramente di più. Il rischio di un nuovo forfait è davvero sempre più concreto.