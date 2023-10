La sostituzione è sbagliata: ricorso UFFICIALE e sconfitta a tavolino

Il risultato del campo non potrà essere omologato: si va verso la sconfitta a tavolino per una sostituzione sbagliata

Una sostituzione sbagliata e i tre punti potrebbero essere cancellati dal giudice sportivo. Una scelta contraria alle norme attualmente in vigore che potrebbe costare caro. Tutto è accaduto nel secondo tempo della sfida valida per il girone I della Serie D che vede impegnata una società storica come la Reggina (con la nuova denominazione di La Fenice Amaranto di Reggio Calabria).

Proprio i calabresi hanno affrontato e perso in casa contro il Città di Sant’Agata: i siciliani sono riusciti ad imporsi per 2-1 grazie alla rete in pieno recupero firmata da Lo Grande, uno dei calciatori mandati in campo a partita in corso.

Proprio le sostituzioni potrebbero però sovvertire l’esito del match visto che la Reggina ha preannunciato ricorso. Il motivo è da ricercare nella mancata presenza in campo del numero minimo di under richiesto dal regolamento, anche se soltanto per pochi minuti.

Serie D, La Fenice Amaranto-Sant’Agata: possibile 3-0 a tavolino

La nuova Reggina potrebbe quindi ritrovarsi con tre punti in più in classifica e con il Sant’Agata, invece, che vedrebbe sparire il successo conquistato sul campo.

Questo perché nel giro di sostituzioni fatte dal tecnico dei siciliani, per alcuni minuti la squadra ospite non ha schierato in campo il numero obbligatorio di Under. Tutto è accaduto tra il 56′ e il 60′: escono Capitano (2004), Aquino (2003) e Carrozzo (2004), entrano Cavalli (2002), Lo Grande (2004) e Di Domenicantonio (non Under). In questo modo, gli Under in campo diventano soltanto tre (Iovino, Nunzi e Lo Grande), una situazione ripianata soltanto cinque minuti dopo (65′) con l’ingresso in campo del 2004 D’Amore per Marcellino.

Su questo poggerà il ricorso della società calabrese che ha buone possibilità di essere accolto con la vittoria a tavolino per i padroni di casa. Tutto verrà deciso dal giudice sportivo quando esaminerà il referto arbitrale, il ricorso della Reggina e la difesa che presenterà la squadra siciliana.

Nel caso dovesse esser ribaltato il risultato del campo, la Nuova Fenice Amaranto salirebbe a quota 14 punti in classifica, in sesta posizione, mentre il Sant’Agata scenderebbe a 12 punti.