DIRETTA Serie A, Udinese-Lecce | Segui la cronaca LIVE

Si apre il lunedì della nona giornata del campionato di Serie A con il primo dei posticipi tra l’Udinese e il Lecce

Dopo le gare del sabato e della domenica, culminate con il big match di ieri tra il Milan di Pioli e la Juventus di Allegri deciso da un gol dell’ex Manuel Locatelli, il primo dei due posticipi del lunedì della nona giornata di Serie A vede di fronte Udinese e Lecce.

I padroni di casa, guidati da Andrea Sottil in panchina, non vivono un grande momento: sono reduci da due pareggi consecutivi, contro Genoa ed Empoli, ma non hanno ancora conquistato la prima vittoria stagionale. E dall’esito di questa partita potrebbe dipendere anche il futuro dell’allenatore bianconero. Di contro, i giallorossi di Roberto D’Aversa arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio interno ottenuto contro il Sassuolo che ha interrotto la striscia di due sconfitte consecutive. L’Udinese è al quintultimo posto in classifica, con un solo punto di vantaggio su Empoli, impegnato oggi contro la Fiorentina, e Salernitana. Il Lecce, invece, veleggia a quota 12 punti, in coabitazione con Monza e Frosinone, con ben otto lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Dacia Arena’ di Udine.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-LECCE

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Pereyra, Samardzic, Lovric, Walace, Kamara; Lucca, Thauvin. All. Sottil

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Inter 22 punti; Milan 21; Juventus 20; Fiorentina* e Napoli 17; Atalanta 16; Roma e Bologna 14; Lazio 13; Lecce*, Monza e Frosinone 12; Sassuolo 10; Torino 9; Genoa e Verona 8; Udinese* 5; Empoli* e Salernitana 4; Cagliari 3

*una partita in meno