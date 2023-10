Corvino si frega le mani: maxi plusvalenza in arrivo, lo vogliono tutti

Potenziale maxi plusvalenza in arrivo per il Lecce, con Corvino che si sfrega le mani: ecco quanto vale oggi il suo pupillo.

In questa prima parte di stagione una delle squadre rivelazioni del campionato italiano è, senza ombra di dubbio, il Lecce; il club, nonostante un punto nelle ultime tre partite, ha una situazione di classifica decisamente tranquilla. I ragazzi di D’Aversa hanno conquistato dodici punti frutto di tre vittorie, altrettanti pareggi e due sconfitte (contro Juventus e Napoli) e vogliono raggiungere, il prima possibile, l’obiettivo della salvezza.

Sul campo, il prossimo impegno del Lecce è in casa dell’Udinese; un match che, considerando la situazione del club friulano, deve essere sfruttato per andare a conquistare un altro risultato positivo e continuare l’ottimo campionato. Il Lecce, lo stiamo vedendo in queste prime giornate, ha una precisa identità di gioco, sa perfettamente cosa fare in campo e ha delle soluzioni importanti per andare a fare male alle difese avversarie.

Il Lecce, dunque, ha ben chiaro l’obiettivo da raggiungere in questa stagione; la squadra, sul mercato, è stata costruita molto bene da Corvino che ora si sfrega le mani per una possibile super plusvalenza in arrivo. Nella rosa di D’Aversa, infatti, troviamo un giocatore che sta facendo molto bene e le cui prestazioni non sono passate assolutamente inosservate.

Lecce, Dorgu super plusvalenza: ecco quanto vale

Sono tanti i giocatori che stanno facendo bene in questa prima parte di stagione del Lecce e uno di questi è, senza ombra di dubbio, Dorgu; il terzino sinistro, classe 2004, sia da titolare sia partendo a gara in corso sta dimostrando di avere delle qualità importanti e di poter ambire a palcoscenici di grande livello. In un sistema di gioco come quello del Lecce, i terzini hanno un ruolo fondamentale e Dorgu rappresenta una soluzione sia in fase difensiva sia nell’accompagnare l’azione offensiva della propria squadra.

Giocatore giovane le cui prestazioni non sono passate inosservate; Dorgu, infatti, piace alla Juventus (nel 3-5-2 bianconero potrebbe andare a ricoprire il ruolo di esterno sinistro a tutta fascia) e interessa all’esterno dove su di lui hanno messo gli occhi squadre di Premier League ma, a quanto sembra, anche all’Atletico.

Possibile, dunque, che ci sia una vera e propria asta per il terzino sinistro e questo può solo far piacere alla società. Dorgu è stato pagato poco più di duecentomila euro e ora, per portarlo via dal Lecce, sembrano essere necessari tra i diciotto e i venti milioni. Super plusvalenza per il club che, ancora una volta, ha dimostrato di vederci lungo individuando un giocatore cresciuto sotto tutti i punti di vista e pronto per il salto di qualità.