Clamoroso De Laurentiis: ecco come ha interrotto la conferenza

Lo show del presidente del Napoli in occasione dell’Assemblea di Lega di questa mattina

In occasione dell’assegnazione dei diritti TV della Serie A per i prossimi cinque anni andata in scena questa mattina in Assemblea di Lega, il vero protagonista della mattinata è stato il realtà il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il numero uno degli azzurri si è infatti detto contrariato per il risultato espresso dalla votazione dei club che ha decretato il successo di ‘Sky’ e ‘Dazn’ con 17 voti a favore.

Come accennato, però, a creare grande scalpore nel bel mezzo della conferenza stampa tenuta dall’amministratore delegato della Lega Luigi De Siervo, è stato proprio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha infatti interrotto bruscamente l’intervento dell’ad con un primo commento lontano dai microfoni, per poi rubare totalmente la scena ed irrompere con il suo discorso su invito di un imbarazzatissimo De Siervo.

Nel corso del suo intervento, poi, il numero uno del club partenopeo ha lanciato un durissimo attacco contro le due emittenti che hanno ottenuto la trasmissione in esclusiva del campionato italiano per il quinquennio 2024/29, definendo questa decisione come “la morte del calcio italiano”.