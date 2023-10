Calhanoglu sempre più leader dell’Inter: il turco è ormai un top europeo

L’Inter di Simone Inzaghi continua a contare tantissimo su Hakan Calhanoglu, centrocampista turco: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo due settimane di dubbi e perplessità che hanno caraterizzato i nerazzurri in seguito al pareggio interno contro il Bologna di Thiago Motta, si è rilanciata alla grandissima nella trasferta di sabato pomeriggio a Torino in casa dei granata di Ivan Juric.

Uno 0-3 decisamente rotondo e importante segnato dalle reti di Marcus Thuram, il capitano Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. I tre leader offensivi dell’Inter di Simone Inzaghi con quest’ultimo che, nell’ultimo anno, è diventato una guida dei nerazzurri non solo in attacco, ma anche in fase difensiva. Le chiavi della regia, nelle mani di Calhanoglu, sono decisamente al sicuro con i nerazzurri che stanno volando nel campionato italiano di Serie A e con il turco che, anche in vista delle prossime finestre di calciomercato, potrebbe diventare un nome assolutamente appetibile per diversi top club del panorama continentale, uno su tutti il Manchester United di Erik Ten Hag, sempre a caccia di giocatori di livello per rilanciarsi in Premier League.

Calhanoglu brilla nell’Inter e il mercato impazzisce

Hakan Calhanoglu, alla terza stagione con la maglia dell’Inter, ha visto la caratura delle sue prestazioni aumentare sempre di più con il passare delle partite e dei mesi. Arrivato come mezz’ala di centrocampo, l’ex giocatore del Milan si è imposto subito a suon di assist e gol, ma la vera svolta è arrivata l’annata successiva. Un infortunio di Brozovic ha portato Inzaghi a virare sul turco in cabina di regia ed è cambiato tutto.

Calhanoglu si è messo sulle spalle l’Inter trascinandola, sia da regista che da mezz’ala, fino alla finalissima di Champions League. E quest’anno il trend non sembra intenzionato a stopparsi, anzi pare destinato ad aumentare ancora di più. Insomma l’Inter ha un grande regista e lo valuta almeno 40-50 milioni di euro. Una cifra alta necessaria per blindarlo, insieme al rinnovo, in vista delle possibili proposte che potrebbero arrivare dalla Premier League e dal Manchester United.