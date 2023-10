Allegri furioso nei minuti finali: “Non è normale”

Nonostante la vittoria contro il Milan, la squadra di Allegri continua a non convincere: “La Juve è la peggio allenata”

Nella serata di ieri i bianconeri hanno fatto il colpaccio, sbancando da San Siro e tornando a Torino con tre punti pesantissimi in tasca. Nei minuti finali del match Massimiliano Allegri è parso furioso con i suoi giocatori per al gestione della partita, che andava messa in cassaforte secondo il tecnico livornese.

Allegri è prima entrato in campo urlando contro i propri giocatori, poi si è tolto giacca e cravatta e ha preso a calci un cartellone pubblicitario. Il tecnico della Juventus era incontenibile per il modo in cui la squadra stava gestendo i minuti finali del match. Sul proprio profilo X, Graziano Carugo Campi ha analizzato in questo modo quegli istanti: “La crisi isterica di Allegri non è affatto normale. Non credo aiuti la squadra che allena”. Anche la vittoria, pur pesantissima, non ha convinto a pieno.

La Juve vince, ma lascia ancora dei dubbi: “È la peggio allenata”

Graziano Carugo Campi ha proseguito la propria analisi sul big match di San Siro: “Juve fortunata ad affrontare un Milan in 10 che al 60′ inizia il turnover in ottica Champions ed esce sconfitto solo grazie ad un autogol sfortunato. Solo il risultato è da salvare”.

Un risultato che, comunque, non è da poco. La vittoria di ieri sera ha permesso ai bianconeri di agganciarsi al treno di vetta della classifica, aprendo anche a scenari da scudetto. Non bisogna dimenticare, infatti, che la Juventus non avrà gli impegni delle coppe in mezzo alla settimana e potrà avere più energie per la corsa scudetto.

Sempre Graziano Carugo Campi, ha espresso il proprio disappunto sul modo di giocare dei bianconeri: “La Juve è la squadra peggio allenata tra le prime otto della classifica. Però è seconda”. Una critica a Massimiliano Allegri, ma con un bicchiere mezzo pieno: nonostante tutto, la Juventus è dietro solamente all‘Inter ed è assolutamente in corsa per obiettivi importanti.