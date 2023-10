Roma-Monza, la Sud ricorda Stefano e Cristian: l’emozionante striscione in curva

L’omaggio dell’Olimpico ai due tifosi, padre e figlio di 7 anni, rimasti tragicamente uccisi in un incidente stradale di ritorno da Roma-Bayern

L’Olimpico si ferma per un momento durante Roma-Monza. Non i calciatori in campo, ma i tifosi sugli spalti che al 13′ salutano uno striscione emozionante in Curva Sud. “Stefano e Cristian, 9 anni sono passati ma nessuno vi ha dimenticati!”, il messaggio accompagnato dagli applausi di tutto quanto lo stadio.

La dedica è per i due tifosi romanisti, padre e figlio, che il 21 ottobre del 2014 persero tragicamente la vita in un incidente stradale di ritorno da Roma-Bayern Monaco allo stadio Olimpico a cui avevano assistito sugli spalti. All’altezza di Tor Lupara, lo scooter guidato da Stefano De Amicis fu colpito da una Opel Tigra. In un attimo la tragedia: Stefano e suo figlio Cristian, di appena 7 anni, non tornarono mai a casa. Un dramma dopo una serata indimenticabile come la vittoria per 3-2 dei giallorossi in quella notte magina di Champions League. Una ferita mai rimarginata, che il popolo romanista non dimentica e continua a ricordare.